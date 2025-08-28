Bruna Griphao - Reprodução do Instagram

Bruna GriphaoReprodução do Instagram

Publicado 28/08/2025 08:33

Rio - Bruna Griphao, de 26 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, nesta quarta-feira (27). Em uma das imagens, a atriz e ex-BBB aparece de biquíni e exibe o bumbum redondinho. Em outras fotos, a artista surge acompanhada de alguns amigos e aproveitando uma praia.

fotogaleria

Os internautas não economizaram elogios à atriz. "A mais linda do mundo", afirmou um. "Perfeição de mulher", disse outro. "Absurda", "Espetáculo de mulher", "Sereia da vida real!" e "Gostosa" foram outros comentários publicados pelos usuários da rede social.