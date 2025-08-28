Noiva de Oruam relata situação do rapper na prisão - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 08:56

Rio - Fernanda Valença usou os stories do Instagram, nesta quarta-feira (27), para relatar como está a situação do noivo, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam. O rapper está preso desde julho por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e mais crimes. A influenciadora contou que visitou o cantor na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

"Acabei de chegar da visita. Encontrei o Mauro e vim aqui falar com vocês que ele está saudável, está se alimentando, graças a Deus, está se cuidando e bem na medida do possível. Não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar. Mandou dizer que ama vocês. Está fazendo música, até inventou uma na hora. É isso que ele é, gente, cantor e artista", falou ela.

"Mandou dizer que vai voltar mais forte, com mais música. Acreditar que a Justiça seja justa e que tudo isso passe e seja resolvido de forma justa. Enquanto isso, a fé não pode se abalar e nem acabar. Só acreditar e confiar que da próxima vez que eu for lá, seja a vez de buscar ele", finalizou Fernanda.

Prisão

Oruam se entregou depois de se envolver em uma confusão com a Polícia Civil na porta da sua casa, no Joá, Zona Oeste. Segundo as investigações, o cantor teria tentado impedir o cumprimento de um mandado de apreensão contra um adolescente infrator, procurado por tráfico de drogas e roubo.

Acusações



O artista é também é acusado de associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal e desacato. Além disso, foi denunciado por corrupção ativa e direção perigosa com habilitação suspensa.

Marcinho VP

Vale lembrar que Oruam é filho do traficante Marcinho VP, um um dos líderes do Comando Vermelho (CV), que está preso desde 1996.