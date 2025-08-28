Fernanda Torres e Tilda Swinton chamam atenção ao se reencontrarem no Festival de Veneza - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 07:57

Rio - Fernanda Torres e Tilda Swinton chamaram a atenção ao se reencontrarem na estreia da 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza, nesta quarta-feira (27). Em vídeos que circulam nas redes sociais, as artistas - que concorreram ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz de Drama, em que a brasileira venceu - protagonizaram uma cena, que encantou internautas.

No tapete vermelho da mostra - em que a brasileira é júri -, as estrelas de cinema deram um abraço ao se encontrarem. A brasileira, ainda, beijou a mão de Tilda. As atrizes também conversaram e foram fotografadas. Além disso, Fernanda tirou uma selfie das duas juntinhas.

O reencontro das artistas repercutiu. "Maravilhosas", elogiou um usuário do X, antigo Twitter. "Do Golden Globes [Globo de Ouro] para a vida", brincou um internauta. "Deusa, gente como a gente demais", opinou um admirador.

Globo de Ouro 2025

As duas concorreram ao Globo de Ouro de 2025, na categoria de Melhor Atriz de Drama. Fernanda disputou com o filme "Ainda Estou Aqui", já Tilda com "O Quarto ao Lado". Quando foi anunciada a vitória da brasileira, a britânica celebrou a conquista dela, com muitos aplausos.



'Que História É Essa, Porchat?'

Em 2020, Fernanda já havia revelado a admiração por Tilda, durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT. Ao ser questionada sobre qual pessoa ela "adoraria ser por um dia", ela citou a britânica.



