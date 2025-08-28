Wanessa - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2025 07:32

Rio - Wanessa, de 42 anos, voltou a falar,, nesta quarta-feira (27), sobre a confusão envolvendo ela, Dado Dolabella e Luan Pereira durante uma confraternização da "Dança dos Famosos" , no último dia 21. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a cantora disse que estava tentando uma reconciliação com o ator e negou que tenha sido agredida por ele na ocasião.

"Primeiro: sim, eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve algo muito privado entre nós. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque ainda tínhamos muitas dúvidas, estávamos tentando fazer funcionar. Se desse certo, viríamos a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos", iniciou.

A filha de Zezé ainda citou os rumores de que estaria se envolvendo com Allan Souza Lima. "Segundo ponto: e eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. Terceiro ponto: envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na 'Dança dos Famosos', assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", continuou.

Por fim, ela disse que se dedicará ao trabalho. "A partir de agora, eu precisava fazer isso para encerrar esse ciclo, não falar mais sobre o assunto e seguir em frente com muito trabalho. Meu melhor, minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muitas novidades, o DVD… É isso que quero focar, gente".

Wanessa Camargo explica a confusão com Dado Dolabella, revela que não foi agredida pelo ator e nega que tenha qualquer envolvimento com Allan Souza. pic.twitter.com/glwiGNEuVr — Central Reality (@centralreality) August 28, 2025

Entenda



Dado Dolabella, de 45 anos, teve uma crise de ciúmes ao ver Wanessa, ex-namorada dele, dançar com Luan durante uma confraternização da "Dança dos Famosos" realizada na última quinta-feira (21), em um bar no Rio de Janeiro, e teria agredido o cantor. Nos Stories do Instagram, o ator contou que tudo não passou de um mal-entendido.



"De repente, do nada, entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente, e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela. Achei que o cara fosse dar um beijo nela. Na mesma hora eu puxei o cara para trás para afastar da minha namorada e ele tropeçou em alguma coisa e caiu...Eu estava achando que era um desconhecido, que era alguém que estava chegando nela, para dar um beijo nela", explicou.



Luan Pereira também deu sua versão. "Toda hora, todo momento, é um costume do elenco dançar nos bastidores. Aí fui lá, peguei, dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex... Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz". Após o episódio, disse que preferiu se afastar.



Envolvida indiretamente na confusão, Wanessa negou ter sido agredida por Dado. "Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu.

