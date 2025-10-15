Valeska Sostenes, a aniversariante Laura e Roberto Carlos - Manuela Scarpa/Brazil News

Valeska Sostenes, a aniversariante Laura e Roberto CarlosManuela Scarpa/Brazil News

Publicado 15/10/2025 07:41

Roberto Carlos, 84 anos, celebrou um momento especial em família nesta terça-feira (14), ao prestigiar o aniversário de 10 anos da neta Laura, em São Paulo. A comemoração teve como tema o clássico da Disney "A Dama e o Vagabundo", e reuniu familiares e amigos em um clima de alegria e emoção.