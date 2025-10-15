Valeska Sostenes, a aniversariante Laura e Roberto CarlosManuela Scarpa/Brazil News
Fiel ao seu estilo, o cantor chegou usando sua tradicional camisa azul-clara e foi recebido com carinho pelos convidados. O "rei" posou para fotos e fez questão de participar de todo o evento, inclusive do momento do parabéns.
Entre os presentes, também esteve Mara Maravilha, que levou o filho Miguel para aproveitar a festa infantil. Laura é filha de Dudu Braga, produtor musical e filho de Roberto Carlos, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer no peritônio, e de Valeska Sostenes.
