Rio - Fabiana Justus respondeu a um comentário negativo que recebeu nesta quarta-feira (15), em uma de suas publicações no Instagram. Uma seguidora criticou o tipo de conteúdo que a influenciadora vem compartilhando desde que foi diagnosticada com câncer no ano passado.

“Eu adorava o conteúdo da Fabi antes do câncer. Claro que tinha muito que falar sobre, mas sinceramente, EXAGEROU MUITO. No final das contas o conteúdo da vida dela é só esse”, escreveu a seguidora em uma foto de Fabiana com os três filhos — as gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, e Luigi, de 2. Na legenda da imagem, a empresária havia escrito: “De volta no melhor lugar do mundo".A filha de Roberto Justus reagiu ao comentário de forma imediata. “É sério isso? Uma foto dos meus filhos falando que é o melhor lugar do mundo é sobre câncer? Eu não acredito nesse comentário, juro. Acho que as pessoas realmente esquecem que tem uma pessoa aqui lendo... ”, escreveu Fabiana.Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), esse tipo de câncer afeta a medula óssea e o sangue periférico. A doença compromete o funcionamento das células mieloides, responsáveis pela produção de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas.