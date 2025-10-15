Glória Pires relembra desafios da maternidade aos 19 anosReprodução Youtube
"A maternidade foi um chamado", disse ela. "Eu não tinha um relacionamento estável e foi bastante difícil. Por sorte, eu tinha minha mãe e meu pai, que me ajudaram muito", contou no podcast "Sem Cerimônia com Antonia Frering".
Apoio de Orlando Morais na criação dos filhos
A atriz afirmou que só decidiu ter outros filhos após conhecer o atual marido, Orlando Morais. Segundo ela, o músico teve papel fundamental na criação da família. "Com relação aos outros filhos, tudo isso só foi possível porque que encontrei esse homem incrível que é o Orlando. Ele é um parceiro mesmo. Com os filhos, muito presente, muito pai, muito amoroso. Comigo também. Muitas vezes ele é meu pai, meu amigo. Sem esse encontro, não teria sido possível, porque é uma diferença de idade enorme entre eles. De Cleo para Antonia são quase dez anos".
Reconhecimento às mulheres que ajudaram na jornada
Glória também fez questão de agradecer às profissionais que a apoiaram nos cuidados com os filhos. "Sem as mulheres incríveis que cuidaram dos meus filhos, não seria possível. Se não tivesse aquelas mulheres ali segurando a onda, com carinho...", declarou.
Atualmente, Glória Pires é mãe de quatro filhos: Cleo, Anttónia, Ana Morais e Bento Morais. Cleo nasceu de sua relação com Fábio Jr., enquanto Anttónia, Ana e Bento são frutos do casamento com Orlando Morais.
