Glória Pires relembra desafios da maternidade aos 19 anos - Reprodução Youtube

Publicado 15/10/2025 20:40 | Atualizado 15/10/2025 20:41

Rio - Glória Pires relembrou o período em que se tornou mãe pela primeira vez, aos 19 anos, durante seu relacionamento com Fábio Jr. Da gestação nasceu Cleo, sua primogênita. Em entrevista, a atriz contou que enfrentou dificuldades nessa fase e recebeu o apoio essencial dos pais, Antonio Carlos e Elza.



"A maternidade foi um chamado", disse ela. "Eu não tinha um relacionamento estável e foi bastante difícil. Por sorte, eu tinha minha mãe e meu pai, que me ajudaram muito", contou no podcast "Sem Cerimônia com Antonia Frering".A atriz afirmou que só decidiu ter outros filhos após conhecer o atual marido, Orlando Morais. Segundo ela, o músico teve papel fundamental na criação da família. "Com relação aos outros filhos, tudo isso só foi possível porque que encontrei esse homem incrível que é o Orlando. Ele é um parceiro mesmo. Com os filhos, muito presente, muito pai, muito amoroso. Comigo também. Muitas vezes ele é meu pai, meu amigo. Sem esse encontro, não teria sido possível, porque é uma diferença de idade enorme entre eles. De Cleo para Antonia são quase dez anos".Glória também fez questão de agradecer às profissionais que a apoiaram nos cuidados com os filhos. "Sem as mulheres incríveis que cuidaram dos meus filhos, não seria possível. Se não tivesse aquelas mulheres ali segurando a onda, com carinho...", declarou.Atualmente, Glória Pires é mãe de quatro filhos: Cleo, Anttónia, Ana Morais e Bento Morais. Cleo nasceu de sua relação com Fábio Jr., enquanto Anttónia, Ana e Bento são frutos do casamento com Orlando Morais.