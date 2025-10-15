Bruno & Marrone e Zeca Pagodinho se unem em gravação especial no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 15/10/2025 18:44 | Atualizado 15/10/2025 18:45

Rio - Bruno & Marrone desembarcaram no Rio de Janeiro para gravar um clipe ao lado de Zeca Pagodinho. A colaboração inédita aconteceu no bar que leva o nome do sambista, cenário escolhido para registrar o encontro entre o sertanejo e o samba.

Após gravarem as vozes no estúdio, os artistas se reuniram nesta terça-feira (14) para dar vida ao vídeo da nova canção. A parceria, ainda sem data de lançamento, promete marcar um momento especial na trajetória dos músicos.Durante as gravações, Bruno não escondeu a emoção ao dividir o microfone com Zeca Pagodinho. "Sintonia surreal", declarou o cantor ao falar sobre o clima entre os artistas.O projeto deve integrar as comemorações pelos 40 anos de carreira da dupla, celebrados em 2026. Além do feat com Zeca, Bruno & Marrone planejam um documentário que mostrará ao público os desafios e conquistas acumulados ao longo das quatro décadas de estrada.Os preparativos para o aniversário de carreira incluem colaborações com outros nomes da música brasileira e conteúdos especiais voltados aos fãs. Segundo a dupla, a ideia é revisitar a história de Bruno & Marrone com novas sonoridades, sem perder a essência que os consagrou.