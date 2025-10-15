Casal exibe aliança em selfie no espelhoReprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela surgem usando alianças
Cantores exibem anéis iguais em selfie na academia
Richarlison e Amanda Araújo celebram quatro meses do filho com festinha intimista
Richarlison Jr. nasceu em junho
Gloria Pires relembra decisão de deixar os cabelos grisalhos
Atriz comentou o processo de transição e destacou apoio de Cleo
Wenny, irmã de Lexa, responde críticas após prévia de 'Fuego Loko'
A jovem de 16 anos reforçou que tem direito de escolher o próprio caminho artístico. O pai, Cacau Júnior, também saiu em defesa da filha
Mãe de Zé Felipe publica foto do filho ao lado de Ana Castela: 'Sente a paz'
Poliana Rocha mostrou que aprova a relação dos cantores
Monica Benini revela que já terminou com Junior Lima por causa da fama do cantor
A designer de joias contou como mantém a privacidade da família até hoje
