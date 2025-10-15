Casal exibe aliança em selfie no espelho - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 17:13

Rio - Ana Castela e Zé Felipe agitaram os fãs ao publicarem uma selfie no espelho da academia na tarde desta quarta-feira (15). Na imagem, os sertanejos aparecem abraçados e exibem anéis idênticos no dedo anelar esquerdo, detalhe que reacendeu os rumores do namoro.

Apesar da empolgação dos seguidores, Ana afirmou recentemente que os dois estão “apenas se conhecendo” e que prefere “não pular etapas” no relacionamento. Mesmo assim, a foto das alianças combinando fez muita gente acreditar que o casal já possa ter oficializado o compromisso em segredo.

Os boatos sobre as joias começaram no início da semana, quando fãs atentos notaram os anéis em publicações dos cantores. Zé Felipe apareceu com o acessório em uma foto ao lado do personal trainer, enquanto Ana Castela foi vista usando a peça em um vídeo cantando com amigos.

O registro compartilhado nesta quarta-feira repercutiu nas redes sociais e aumentou ainda mais a curiosidade sobre o status da relação entre os artistas.