Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento.Eduardo Martins/Brazil News

Publicado 15/10/2025 13:49

Rio - Diversos convidados animaram a noite do casamento de Mari Fernandez e Julia Ribeiro , nesta terça-feira (14), no interior de São Paulo. Pedro Sampaio, Henry Freitas e Manu Bahtidão foram algumas das atrações da festa das noivas.

A própria sertaneja aproveitou a ocasião para cantar. Durante o show de Pedro Sampaio, as duas subiram nos ombros de seguranças e chegaram a dançar no palco.

A cantora pediu a mão da influenciadora durante um show em junho deste ano. "Hoje iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade!", disse a cantora horas antes de subir ao altar.