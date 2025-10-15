Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento.Eduardo Martins/Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Diversos convidados animaram a noite do casamento de Mari Fernandez e Julia Ribeiro, nesta terça-feira (14), no interior de São Paulo. Pedro Sampaio, Henry Freitas e Manu Bahtidão foram algumas das atrações da festa das noivas.
fotogaleria
Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento. - Eduardo Martins/Brazil News
Julia Ribeiro e Mari Fernandez brindam na festa de seu casamento - Eduardo Martins/Brazil News
Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento. - Eduardo Martins/Brazil News
Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento. - Eduardo Martins/Brazil News
Pedro Sampaio fez show na festa do casamento - Eduardo Martins/Brazil News
Henry Freitas fez show na festa do casamento - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Mari Fernandez e Julia Ribeiro sobem em ombro de seguranças - Eduardo Martins/Brazil News
Casal dança com Pedro Sampaio - Eduardo Martins/Brazil News
Casal dança com Pedro Sampaio - Eduardo Martins/Brazil News
Casal dança com Pedro Sampaio - Eduardo Martins/Brazil News
Casal dança com Pedro Sampaio - Eduardo Martins/Brazil News
Convidados sobem ao palco - Eduardo Martins/Brazil News
Henry Freitas fez show na festa do casamento - Eduardo Martins/Brazil News
A própria sertaneja aproveitou a ocasião para cantar. Durante o show de Pedro Sampaio, as duas subiram nos ombros de seguranças e chegaram a dançar no palco.
A cantora pediu a mão da influenciadora durante um show em junho deste ano. "Hoje iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade!", disse a cantora horas antes de subir ao altar. 