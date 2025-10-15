Julia Ribeiro e Mari Fernandez trocam de roupa para ficarem mais confortáveis para a festa de seu casamento.Eduardo Martins/Brazil News
Fotos! Pedro Sampaio e outros convidados animam casamento de Mari Fernandez e Julia Ribeiro
Após a cerimônia, sertaneja aproveitou a noite ao lado da influenciadora digital
João Gomes aparece em clima descontraído com Ary Mirelle
Casal teve a oportunidade de aproveitar um momento a sós
Gracyanne Barbosa rebate críticas por treinar com uma perna só: 'Objetivo é manter a força muscular'
Ela passou por uma cirurgia após romper o tendão do joelho na 'Dança dos Famosos'
Francisco Gil assiste a jogo de futebol com Alane Dias em Belém
Casal foi até a capital paraense com o objetivo de participar do Círio de Nazaré
Irmã relata últimos contatos com o ator Felipe Selau, encontrado morto em casa
Ex-Malhação será velado pela família na cidade Céu Azul, no Paraná
Kim Kardashian lança linha de calcinhas que simulam pelos pubianos
Novidade foi anunciada nas redes sociais da Skims, empresa de moda da influenciadora
