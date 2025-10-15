Francisco Gil e Alane Dias em torcida no estádio Olímpico do Pará - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 11:17

Rio - Francisco Gil, 30 anos, e Alane Dias, 26, aproveitaram o período em Belém para assistir ao jogo de futebol entre Payssandu e Remo, na noite desta terça-feira (14). O casal foi à capital paraense com o objetivo de participar do Círio de Nazaré.

Para não atrasar, eles pegaram uma mototáxi. "A gente passou por uns perrengues para chegar. Mas nada que Alane Noites não fizesse dar certo, amores", brincou. "Alane Noites" é um trocadilho que ela fez com o próprio sobrenome que é "Dias".

O casal foi convidado da cantora Fafá de Belém para o tradicional Varanda de Nazaré, que está em sua 15ª edição.