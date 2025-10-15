Sérgio Mattos e Cauã Reymond - Reprodução Instagram

Rio - Sérgio Mattos, fundador da agência 40 Graus Models, morreu nesta quarta-feira (15). O empresário ficou conhecido por descobrir talentos que se tornaram referências nacionais e internacionais, como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabelli Fontana, Ana Beatriz Barros, Raica e Jesus Luz.



A página oficial da 40 Graus Models confirmou a morte de Sérgio Mattos, carinhosamente chamado de Serginho. A nota lamentou a perda e agradeceu o apoio de amigos e fãs.



"Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida.



É com imensa dor que compartilhamos essa notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve divulgaremos um novo posicionamento oficial. Atenciosamente, equipe 40 Graus Models." A causa da morte não foi divulgada.



Homenagens de amigos e colegas de profissão



Artistas, modelos e personalidades usaram as redes sociais para lamentar a morte do empresário.



Cauã Reymond, um dos nomes descobertos por Sérgio Mattos, se manifestou em suas redes sociais: "Sérgio Mattos era um visionário. Um cara que descobria um talento na multidão. Fará falta. Obrigado por tudo, Sérgio". Recentemente, Sergio Mattos fez uma participação especial na novela "Vale Tudo", durante o casamento das personagens Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond).

A escritora Thalita Rebouças escreveu: "Que tristeza… sempre tão feliz e carinhoso. Que ele descanse em paz". Outros nomes do meio artístico também se manifestaram.



"Para sempre o amaremos", publicou Bruno Astuto. "Não era sua hora cara… Não consigo acreditar, obrigado por tudo", escreveu Pietro Antonelli. "Sem palavras… que tristeza….. Me apoio tanto, me descobriu no início da minha carreira", disse Daniella Sarahyba. "Que notícia triste! Ah, Serginho Vá em paz, com a certeza de que você mudou muitas vidas e apontou muitos caminhos pra muita gente…", afirmou Kiko Mascarenhas.

Modelos e ex-agenciados também se referiram a ele como “nosso eterno Power”, em homenagem à energia e dedicação que marcaram sua trajetória no universo da moda.



Trajetória marcada por descobertas

Natural da Bahia, Sérgio construiu sua trajetória no Rio de Janeiro e se firmou como um dos principais nomes na formação de modelos no país. Ele iniciou sua carreira em 1988, como relações públicas da agência Elite, viajando pelo Brasil em busca de novos rostos. Mais tarde, trabalhou na agência Next, em Nova York. Em 2004, fundou a 40 Graus Models, onde revelou e impulsionou carreiras de modelos que se tornaram ícones da moda.



