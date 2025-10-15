Fernanda Rodrigues posa com Christiane Torloni e Antonio Fagundes em Lisboareprodução Instagram
Na legenda, Fernanda relembrou o período em que contracenou com os artistas em "A Viagem", novela escrita por Ivani Ribeiro e atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Ao comentar o reencontro, Fernanda citou a famosa cena da morte de Dina, personagem de Christiane Torloni, nos braços de Bia, sua personagem na trama de 1994.
“Para ironia do destino, Christiane Torloni está nos meus braços agarradinha comigo aqui em Lisboa.E nosso amado Antonio Fagundes também!! Nossos encontros sempre amorosos e saudosos de nós na novela que gravamos juntos em 1994 e é esse fenômeno até hoje!”, escreveu a atriz.
