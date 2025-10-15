Fernanda Rodrigues posa com Christiane Torloni e Antonio Fagundes em Lisboareprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Fernanda Rodrigues compartilhou um momento nostálgico com os fãs nesta quarta-feira (15). A atriz posou ao lado de Christiane Torloni e Antonio Fagundes em novas fotos publicadas nas redes sociais. O encontro aconteceu em Lisboa, onde os veteranos se apresentam com a peça "Dois de Nós".
fotogaleria
Fernanda Rodrigues reencontra Christiane Torloni e Antonio Fagundes - reprodução Instagram
Fernanda Rodrigues reencontra Christiane Torloni e Antonio Fagundes em Lisboa - reprodução Instagram
Fernanda Rodrigues reencontra Christiane Torloni e Antonio Fagundes em Lisboa - reprodução Instagram
Fernanda Rodrigues posa com Christiane Torloni e Antonio Fagundes em Lisboa - reprodução Instagram


Na legenda, Fernanda relembrou o período em que contracenou com os artistas em "A Viagem", novela escrita por Ivani Ribeiro e atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Ao comentar o reencontro, Fernanda citou a famosa cena da morte de Dina, personagem de Christiane Torloni, nos braços de Bia, sua personagem na trama de 1994.

“Para ironia do destino, Christiane Torloni está nos meus braços agarradinha comigo aqui em Lisboa.E nosso amado Antonio Fagundes também!! Nossos encontros sempre amorosos e saudosos de nós na novela que gravamos juntos em 1994 e é esse fenômeno até hoje!”, escreveu a atriz.