Filha de Amora Mautner e Marcos Palmeira mostra presente especial que ganhou de Preta Gil ao nascerReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Julia Mautner, de 18 anos, relembrou, nesta quarta-feira (15), um presente especial que recebeu de Preta Gil no dia em que nasceu. A jovem, filha da diretora Amora Mautner e do ator Marcos Palmeira, mostrou nos stories do Instagram um par de brincos dados pela cantora em 2007.
fotogaleria
Filha de Amora Mautner e Marcos Palmeira exibe joia que ganhou de Preta Gil ao nascer - Reprodução / Instagram
Filha de Amora Mautner e Marcos Palmeira mostra presente especial que ganhou de Preta Gil ao nascer - Reprodução / Instagram

"Ganhei esse brinco da Preta no dia que nasci. Eu uso sempre, mas hoje, quando o coloquei de manhã, me senti mais forte. Ela está por aqui", escreveu a jovem. 

A publicação foi uma homenagem à artista, que morreu em julho deste ano, aos 50 anos, após enfrentar um longo tratamento contra o câncer. Preta mantinha uma amizade de infância com Amora Mautner e era próxima da família.

Julia é filha única do ex-casal, que foi casado entre 2005 e 2012.