Filha de Amora Mautner e Marcos Palmeira mostra presente especial que ganhou de Preta Gil ao nascerReprodução / Instagram
"Ganhei esse brinco da Preta no dia que nasci. Eu uso sempre, mas hoje, quando o coloquei de manhã, me senti mais forte. Ela está por aqui", escreveu a jovem.
A publicação foi uma homenagem à artista, que morreu em julho deste ano, aos 50 anos, após enfrentar um longo tratamento contra o câncer. Preta mantinha uma amizade de infância com Amora Mautner e era próxima da família.
Julia é filha única do ex-casal, que foi casado entre 2005 e 2012.
