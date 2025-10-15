Gloria Pires relembra decisão de deixar os cabelos grisalhos - reprodução Youtube

Publicado 15/10/2025 16:56

Rio - Gloria Pires compartilhou detalhes sobre o processo de assumir os cabelos grisalhos. Há quase cinco anos, a atriz decidiu parar de pintar os fios e manteve a cor natural.

“Essa coisa do grisalho, muita gente me pergunta como foi. Não é fácil. Ver os primeiros cinco centímetros de cabelo branco é um horror. Eu comecei na pandemia e meu cabelo cresce muito rápido. Eu vi uma coisa misturada e poderia ficar legal”, contou no podcast "Sem Cerimônia com Antonia Frering".

A decisão não agradou a todos na família. Segundo Gloria, apenas Cleo apoiou a mudança. O marido, o cantor Orlando Morais, e os filhos Antonia, Ana e Bento resistiram à nova aparência.

"Foi muita resistência, do Orlando. A Cleo foi menos. Antonia, Ana, que era adolescente, Bento... até hoje ele fala pra mim, volta a pintar. Ele não sabe o que é pintar uma vez só. Demora 4 anos para voltar”, relatou.

A atriz afirmou que está tranquila com a decisão e que a experiência trouxe reflexões sobre padrões e julgamentos. “É muito preconceito”, declarou.