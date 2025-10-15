Com câncer de mama, Val Marchiori chora após primeira sessão de quimioterapiaReprodução / Instagram
Durante o vídeo publicado nesta quarta-feira (15), Val aparece com uma touca gelada na cabeça, método que ajuda a reduzir a queda de cabelo durante a quimioterapia. O equipamento funciona resfriando o couro cabeludo, o que faz com que os vasos sanguíneos se contraiam e diminuam a absorção do medicamento pelos folículos capilares. O uso da touca tem sido uma das estratégias adotadas pela empresária para preservar a autoestima durante o processo.
Em determinado momento, Val se emociona e relata a dor provocada pela medicação. “Dói demais. Arde. Arde muito!”, afirmou, enquanto respirava fundo. Uma enfermeira tenta acalmá-la durante o procedimento, dizendo: “Calma, já tá terminando, só mais um pouco”.
Após a sessão, Val tranquilizou os seguidores e agradeceu o apoio que vem recebendo. “Passei pela cirurgia de colocação do cateter e pela minha primeira sessão de quimioterapia. Deu tudo certo. Já estou indo para casa, com o coração cheio de fé e esperança”, declarou.
O cateter implantado permanecerá no corpo da socialite durante os seis meses de tratamento previstos. Val Marchiori afirmou que seguirá confiante e otimista diante do diagnóstico, mantendo o foco na recuperação e na fé.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.