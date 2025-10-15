Com câncer de mama, Val Marchiori chora após primeira sessão de quimioterapia - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 22:00

Rio - A socialite Val Marchiori, de 51 anos, relatou nas redes sociais sua experiência na primeira sessão de quimioterapia contra o câncer de mama, realizada nesta terça-feira (14), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Diagnosticada em agosto, ela iniciou uma nova etapa do tratamento após ter passado por uma cirurgia para remoção do tumor no mês passado.



Durante o vídeo publicado nesta quarta-feira (15), Val aparece com uma touca gelada na cabeça, método que ajuda a reduzir a queda de cabelo durante a quimioterapia. O equipamento funciona resfriando o couro cabeludo, o que faz com que os vasos sanguíneos se contraiam e diminuam a absorção do medicamento pelos folículos capilares. O uso da touca tem sido uma das estratégias adotadas pela empresária para preservar a autoestima durante o processo.



Em determinado momento, Val se emociona e relata a dor provocada pela medicação. “Dói demais. Arde. Arde muito!”, afirmou, enquanto respirava fundo. Uma enfermeira tenta acalmá-la durante o procedimento, dizendo: “Calma, já tá terminando, só mais um pouco”.



Após a sessão, Val tranquilizou os seguidores e agradeceu o apoio que vem recebendo. “Passei pela cirurgia de colocação do cateter e pela minha primeira sessão de quimioterapia. Deu tudo certo. Já estou indo para casa, com o coração cheio de fé e esperança”, declarou.



O cateter implantado permanecerá no corpo da socialite durante os seis meses de tratamento previstos. Val Marchiori afirmou que seguirá confiante e otimista diante do diagnóstico, mantendo o foco na recuperação e na fé.