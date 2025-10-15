Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Chissomo, Bless e Zyan. - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 21:39

Rio - Após um período viajando, Giovanna Ewbank, 39 anos, foi recebida em casa com uma surpresa especial: três novos cachorrinhos que agora fazem parte da família. A apresentadora compartilhou o momento nas redes sociais e encantou os seguidores com fotos dos filhos brincando com os novos pets.

"Adivinha a SURPRESA??? A família aumentou DE NOVO!", escreveu Gio na legenda da publicação.

Os novos integrantes de quatro patas foram batizados com nomes inusitados: Linda Evangelista, Chico e Elizabeth. Eles se juntam à turma de outros cães que já viviam na casa da atriz e do marido, Bruno Gagliasso.

Gio também aproveitou o post para falar sobre o quanto estava feliz em estar de volta ao lar. “Eu tava morrendo de saudades de casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha cama e dos meus bichos! Ahhh… como é bom voltar pro ninho, né???”, escreveu.

Os seguidores não pouparam elogios e mensagens de carinho nos comentários da publicação. “Assim é a vida Gio, quando vai ver já tá um familhão, Deus proteja vcs sempre!”, comentou uma fã.