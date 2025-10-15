Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Chissomo, Bless e Zyan.Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank volta de viagem e encontra novos membros na família
A apresentadora compartilhou carrossel com imagens dos novos cachorrinhos da casa
Fabiana Justus reage a crítica sobre conteúdo nas redes após diagnóstico de câncer
Empresária respondeu um comentário que apontava excesso de postagens sobre a doença
TikToker brasileira participa de desfile da Victoria’s Secrets
Gabi Moura cruza a passarela do evento fashion nesta quarta-feira (15)
Glória Pires relembra desafios da maternidade aos 19 anos
A atriz recordou que teve ajuda dos pais na criação de Cleo e destacou o papel de Orlando Morais como parceiro e pai presente
Morre Sérgio Mattos, empresário que lançou Gisele Bündchen e Cauã Reymond
Fundador da 40 Graus Models recebeu homenagens de artistas e modelos
À espera da primeira filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilham ensaio romântico na praia
Artistas serão pais de uma menina
