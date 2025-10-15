Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilham ensaio romântico na praia Reprodução / Instagram
Nos comentários, fãs não mediram eloigios. "O casal mais lindo do Brasil!", enalteceu uma seguidora. "Transbordando amor e luz", escreveu outra. "Essas fotos são poesia pura", destacou um fã. Outros comentários incluíram: "Vocês nasceram um para o outro" e "Família mais perfeita impossível!".
No final de agosto, ao completarem sete anos de casamento, Camila e Klebber revelaram o sexo do bebê por meio de um vídeo. No registro, o casal colocou uma taça sobre um bolo, que ao ser cortado revelou massa na cor rosa, indicando que terão uma menina. A criança ainda não teve o nome divulgado.
