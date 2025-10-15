Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilham ensaio romântico na praia - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 19:49

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam nesta quarta-feira (15) um ensaio fotográfico na praia, para celebrar a gravidez da primeira filha do casal. Nas imagens, eles aparecem em clima de romance e alegria.

fotogaleria

"A alegria em sua forma mais pura", escreveram os dois em publicação conjunta no Instagram.



Nos comentários, fãs não mediram eloigios. "O casal mais lindo do Brasil!", enalteceu uma seguidora. "Transbordando amor e luz", escreveu outra. "Essas fotos são poesia pura", destacou um fã. Outros comentários incluíram: "Vocês nasceram um para o outro" e "Família mais perfeita impossível!".



No final de agosto, ao completarem sete anos de casamento, Camila e Klebber revelaram o sexo do bebê por meio de um vídeo. No registro, o casal colocou uma taça sobre um bolo, que ao ser cortado revelou massa na cor rosa, indicando que terão uma menina. A criança ainda não teve o nome divulgado.

