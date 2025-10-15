Kim Kardashian faz revelações sobre divórcio com Kanye WestReprodução/Instagram
Kim Kardashian diz que já foi traída e não vai mais namorar rappers ou atletas
Em podcast, a influenciadora também revelou que Kanye West está afastado dos filhos há meses
Após críticas, Carmo Dalla Vecchia passa por transformação no visual
Ator surgiu sem bigode e com cabelo castanho
Bruno & Marrone e Zeca Pagodinho se unem em gravação especial
Música fará parte das comemorações de 40 anos de carreira da dupla sertaneja
Fernanda Rodrigues reencontra Christiane Torloni e Antonio Fagundes
Atriz reviveu memórias de 'A Viagem' ao encontrar os colegas de elenco, que estão em cartaz com a peça "Dois de Nós" em Portugal
Tainá Castro publica declaração de amor a Eder Militão e recebe apoio de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Influenciadora compartilhou cliques ao lado do jogador do Real Madrid
Virginia realiza procedimento para afinar o rosto
A influenciadora esteve em um consultório em Goiânia nesta quarta-feira (15) e detalhou o processo
