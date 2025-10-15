Kim Kardashian faz revelações sobre divórcio com Kanye West - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 19:35

Rio - Kim Kardashian, 44 anos, abriu o coração durante sua participação no podcast "Call Her Daddy", apresentado por Alex Cooper, nesta quarta-feira (15). No bate-papo, a empresária fez revelações sobre relacionamentos passados, refletiu sobre o casamento com Kanye West e contou que foi traída recentemente, mas que só descobriu “muito tempo depois”.

Casada três vezes, a estrela do "The Kardashians" garantiu que está em uma nova fase e que não pretende se envolver novamente com rappers ou atletas. Ao ser provocada pela apresentadora sobre o tipo de homem que buscaria hoje, ela respondeu, aos risos: "Acho que vou para advogados ou cientistas da longevidade, que podem me contar todos os seus segredos".

Apesar das experiências difíceis, Kim não descartou a possibilidade de subir ao altar novamente. “Com certeza me casaria outra vez. Acho que cada relação é diferente, e não acredito que eu tenha um tipo específico”, afirmou.

Durante a conversa, a empresária também refletiu sobre o casamento de oito anos com Kanye West e sobre como as crises de saúde mental do rapper impactaram o relacionamento. “Quando alguém tem o primeiro colapso mental, você quer ser super solidário, quer ajudar, estar presente. Mas quando a pessoa não está disposta a mudar o que seria saudável e benéfico, fica muito difícil permanecer em algo que começa a se tornar tóxico”, explicou.

Mãe de quatro filhos — North, 12, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5 —, Kim falou ainda sobre o afastamento do ex-marido e garantiu que jamais impediu o contato dele com as crianças. Ao ser questionada sobre a última vez em que Kanye viu a família, a modelo surpreendeu: “Sempre que ele liga e pede para vê-los, eu deixo. Mas, honestamente, já faz alguns meses desde a última vez que tivemos notícias dele”, revelou.

A influenciadora destacou que priorizar o próprio bem-estar foi essencial para conseguir cuidar dos filhos. “Tive que me salvar para ser uma mãe melhor para todos eles. E acho que, quando forem mais velhos, vão entender tudo o que aconteceu e enxergar o porquê de certas decisões”, concluiu.