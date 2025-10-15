Grazi Massafera interpreta Arminda em Três Graças - TV Globo/ Estevam Avellar

Grazi Massafera interpreta Arminda em Três GraçasTV Globo/ Estevam Avellar

Publicado 15/10/2025 17:40 | Atualizado 15/10/2025 17:42

Rio - Grazi Massafera divertiu os seguidores ao publicar um vídeo ao lado dos profissionais responsáveis por seu visual, Anderson Couto e Aline Alves, nesta quarta-feira (15). A atriz, que está se preparando para sua próxima novela na TV Globo, mostrou os bastidores de sua ida ao salão.



Bem-humorada, Grazi recordou o período em que trabalhou como cabeleireira e revelou que costuma observar o trabalho de perto. "Eu já fui cabelereira e eles acham que eu estou fiscalizando. Estou só fazendo stories", contou a atriz.



Anderson Couto entrou na brincadeira e respondeu: "A gente não acha, a gente tem certeza". Rindo, Grazi completou: “É verdade, eu tomo conta mesmo. Estamos retocando.”