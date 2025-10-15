Wenny, irmã de Lexa, responde críticas após prévia de "Fuego Loko" e explica emancipaçãoreprodução Instagram
Entre as mensagens, um seguidor escreveu: "Cuida que o Felca tá por aí". A jovem rebateu a provocação e explicou que é emancipada.
“A lei me protege”, afirmou Wenny
Wenny citou trechos da legislação brasileira para justificar sua posição. "A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) garantem o direito à liberdade, à educação, à cultura e à expressão. Isso significa que todo adolescente tem o direito de sonhar, aprender, criar e escolher o seu próprio caminho, com respeito e dignidade", afirmou.
A cantora completou: "Eu exerço o meu direito de ser, de crescer e de conquistar. Porque a lei me protege. Porque o futuro é meu. Porque eu posso tudo aquilo que me esforço para ser. E por fim porque eu sou emancipada".
Pai da artista também se pronunciou
Cacau Júnior, pai de Wenny, defendeu a filha nas redes sociais e reafirmou a legalidade da emancipação. "Sou o pai, tá emancipada e cuidada por nós, amigo, aqui tá tudo dentro da lei, tudo certo! Pode ficar tranquilo, aproveita e vem sentir esse ‘fogo loko’ com a gente, que vai querer te fazer dançar", declarou.
Emancipação e carreira independente
Na segunda-feira (6), Wenny já havia anunciado sua emancipação, comunicando que agora assume o controle da própria carreira musical. Em um vídeo publicado no Instagram, ela comentou a decisão:
“A emancipação chegou como um novo nascer, uma chance de assumir com ainda mais amor e consciência tudo o que sou e quero construir. Desde muito pequena, eu sempre vi beleza em tudo o que envolve a arte. Eu me comprometo, todos os dias, a honrar essa profissão porque cantar é o meu jeito de amar o mundo.”
A cantora também agradeceu o apoio dos familiares e da equipe que trabalha com ela.
