Wenny, irmã de Lexa, responde críticas após prévia de "Fuego Loko" e explica emancipaçãoreprodução Instagram

Publicado 15/10/2025 16:04 | Atualizado 16/10/2025 08:41

Rio - Wenny, irmã caçula da cantora Lexa, respondeu críticas depois de publicar um vídeo em que aparece dançando um trecho de sua nova música, “Fuego Loko”, que será lançada em 31 de outubro. Nas imagens, a artista de 16 anos usa espartilho e minissaia, o que gerou comentários sobre sua aparência.