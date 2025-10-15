Wenny, irmã de Lexa, responde críticas após prévia de "Fuego Loko" e explica emancipaçãoreprodução Instagram

Rio - Wenny, irmã caçula da cantora Lexa, respondeu críticas depois de publicar um vídeo em que aparece dançando um trecho de sua nova música, “Fuego Loko”, que será lançada em 31 de outubro. Nas imagens, a artista de 16 anos usa espartilho e minissaia, o que gerou comentários sobre sua aparência.
Wenny comemorou emancipação e controle da própria carreira - Reprodução/Instagram


Entre as mensagens, um seguidor escreveu: "Cuida que o Felca tá por aí". A jovem rebateu a provocação e explicou que é emancipada.

“A lei me protege”, afirmou Wenny

Wenny citou trechos da legislação brasileira para justificar sua posição. "A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) garantem o direito à liberdade, à educação, à cultura e à expressão. Isso significa que todo adolescente tem o direito de sonhar, aprender, criar e escolher o seu próprio caminho, com respeito e dignidade", afirmou.

A cantora completou: "Eu exerço o meu direito de ser, de crescer e de conquistar. Porque a lei me protege. Porque o futuro é meu. Porque eu posso tudo aquilo que me esforço para ser. E por fim porque eu sou emancipada".

Pai da artista também se pronunciou

Cacau Júnior, pai de Wenny, defendeu a filha nas redes sociais e reafirmou a legalidade da emancipação. "Sou o pai, tá emancipada e cuidada por nós, amigo, aqui tá tudo dentro da lei, tudo certo! Pode ficar tranquilo, aproveita e vem sentir esse ‘fogo loko’ com a gente, que vai querer te fazer dançar", declarou.

Emancipação e carreira independente

Na segunda-feira (6), Wenny já havia anunciado sua emancipação, comunicando que agora assume o controle da própria carreira musical. Em um vídeo publicado no Instagram, ela comentou a decisão:

“A emancipação chegou como um novo nascer, uma chance de assumir com ainda mais amor e consciência tudo o que sou e quero construir. Desde muito pequena, eu sempre vi beleza em tudo o que envolve a arte. Eu me comprometo, todos os dias, a honrar essa profissão porque cantar é o meu jeito de amar o mundo.”

A cantora também agradeceu o apoio dos familiares e da equipe que trabalha com ela.