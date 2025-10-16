Vídeo! Mateus Solano dá tapa e derruba celular ao ser filmado em espetáculo - Reprodução / Instagram

Vídeo! Mateus Solano dá tapa e derruba celular ao ser filmado em espetáculoReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 08:04

Rio - Mateus Solano, 44 anos, dividiu opiniões, nesta quinta-feira (16), após viralizar um vídeo em que ele aparece dando um tapa e derrubando o celular de uma pessoa da plateia. O ator tomou a atitude quando percebeu que estava sendo filmado durante o espetáculo "O Figurante". Assista!



Vídeo: Mateus Solano dá tapa e derruba celular de fã em teatro



A fã disse não ter sido avisada sobre a proibição de filmagens e relatou constrangimento com episódio pic.twitter.com/NYNI39HeGQ — (@Antonellibjj_) October 16, 2025

No vídeo, é possível ver o momento em que o fã — que estava na primeira fileira — gravou o monólogo do ator. Ao perceber que estava sendo filmado, Solano bateu no celular, que caiu logo em seguida. O dispositivo ficou com a câmera tampada, mas continuou captando o som. Com isso, foi possível notar que o artista continuou a peça. A situação aconteceu em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, na terça (14).

fotogaleria

Dividiu opiniões

A atitude dividiu opinião entre os internautas. Por um lado, muitos apoiaram o ator, destacando que gravar espetáculos é proibido. "Qualquer um que tenha ido no teatro alguma vez, sabe que é sempre avisado que não pode gravar... bem feito", afirmou um. "Tem que fazer isso mesmo. Que mania horrível de querer gravar tudo, se não postar, parece que não viveu aquilo", opinou outro. "Eles pedem milhões de vezes antes de iniciar, não entendo como uma pessoa adulta não consegue se controlar. Cara, é só não ir", disse um terceiro no X, antigo Twitter.

Por outro lado, o ator foi criticado por algumas pessoas. "Desnecessário o tapa. Era só avisar na hora", afirmou um. "Gente, eu entendo a importância e a seriedade do trabalho (e do aviso sobre os celulares e como isso afeta o desempenho de quem está atuando), mas nunca vou achar normal um ator parar uma peça para bater no celular de outra pessoa só porque estava filmando", comentou outra pessoa. "Se fosse comigo, eu chamaria a polícia ali mesmo", completou um terceiro.



Pronunciamentos do ator e da fã

A atitude do ator e da fã também foram comentadas durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, desta quarta-feira (15). Na atração, comandada por Sonia Abrão, eles deram a opinião sobre o ocorrido. "Existe o aviso 'proibido usar o celular' o tempo todo. Você não pode gravar e fotografar nada. É proibido. Você não pode nem usar o celular para se comunicar. O que está muito certo. Se está fechado lá, é para ver o espetáculo. E eu acho que pegou nessa história de estar gravando. Mas não justifica", falou Sonia.



Em seguida, exibiram um áudio da mulher que teve o celular derrubado. "Quando vi que ele estava vindo perto de mim, peguei discretamente o meu celular. Ficou na frente da minha bolsa, na altura do meu joelho. Ele veio, olhou, viu que eu estava com celular e simplesmente bateu na minha mão. Arrancou o celular, como vocês podem ver no vídeo. Ele deixou filmando. Comecei a gravar, chegou perto de mim, viu e bateu. Eu não tive coragem de pegar meu celular do chão. Ficou uns 15 minutos lá no chão [gravando] porque eu não tive reação", contou a fã, que completou:

"Fiquei constrangida. As pessoas que estavam na minha volta perguntaram se meu celular não tinha quebrado, outras pessoas viram e disseram que foi muito estrelismo dele. Que ele deveria ter mais empatia com o público e plateia. Então, me senti muito triste. Tanto que nem fiquei no final para tirar foto com ele. Porque queria muito tirar. Me senti triste, muito triste e ofendida, por ter derrubado meu celular. Poderia ter encostado, ou avisado. Ninguém avisou 'proibido fotos e vídeos'. Não teve isso. Então, infelizmente me senti muito triste com essa atitude dele comigo".

O programa também mostrou o pronunciamento do ator. Primeiramente, o comunicado reforçou que foi avisado sobre a proibição do uso de celular. "Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar os aparelhos celulares que atrapalham, e muito, quem está no palco e em volta. Inclusive, para que experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos", afirmou a equipe do ator.

Além disso, disseram que a atitude do artista, na verdade, foi de uma das suas personagens. "Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é a Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação. Por fim, após cada sessão, Mateus Solano segue recebendo o carinho do público e tirando fotos. Mateus se prontifica a reparar alguma dano que tenha causado ao aparelho", completou.

