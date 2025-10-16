Gracyanne Barbosa desabafou após ser vítima de assalto Reprodução/Instagram

Rio - Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para falar sobre o assalto que sofreu ao retornar de um evento da escola de samba União da Ilha do Governador, na madrugada desta quinta-feira (16). A musa fitness e a irmã foram abordadas na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste, e tiveram o veículo em que estavam levado pelos criminosos.
"A minha única preocupação era com a minha irmã, que estava preocupada comigo, explicando para eles que eu não tinha como sair rápido. Obviamente eles não estavam nem aí, nem entendendo, completamente alucinados e eu preocupada em não dobrar a perna, desesperada", afirmou ela. 
A ex-BBB se machucou em uma apresentação do "Dança dos Famosos" e teve medo de lesionar novamente a região. "Estava pensando: 'Meu deus, se eu tiver que sair correndo, dobrar a perna, tiver que operar o joelho. Foi uma situação muito ruim, mas graças a Deus, estamos bem. Bens materiais a gente corre atrás", disse. 
Gracyanne comentou que o momento difícil não abalou sua crença religiosa. "Por mais que eu fique triste com uma situação dessas eu sei que Deus estava nos protegendo o tempo todo. Muitas vezes a gente passar por provações, mas nada vai abalar minha fé e ontem foi mais uma prova disso".