Lucas Lima, ex de Sandy, exibe café romântico e affair reage
Mina Winkel, ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex', vem sendo apontada como romance do músico há meses
Jesus Luz celebra feitura de santo e reflete sobre fé e autoconhecimento
Modelo compartilhou nas redes o processo de iniciação no Candomblé e destacou a importância da espiritualidade e da coragem de ser quem se é
Morre Ace Frehley, guitarrista e co-fundador da banda KISS, aos 74 anos
Músico, que estava hospitalizado desde o fim de setembro após sofrer uma queda em seu estúdio, é o primeiro integrante da banda a falecer
Klara Castanho rebate especulação de casamento ao surgir de vestido branco
Atriz comentou a confusão dos fãs com publicação feita nesta quinta-feira (16)
Em novo clipe, Charlie Puth anuncia que será pai pela primeira vez
A música 'Changes' foi lançada nesta quinta-feira (16) e reflete sobre as mudanças na vida do cantor
Ary Mirelle explica consumo de álcool durante amamentação do filho
Influenciadora revelou ter estoque de leite materno para o bebê
