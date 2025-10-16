Mina Winkel e Lucas Lima estariam vivendo romance - Reprodução/Instagram

Mina Winkel e Lucas Lima estariam vivendo romanceReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 21:49

Rio - Lucas Lima, 43 anos, deu uma pista sobre sua vida amorosa nesta quinta-feira (16). O músico compartilhou nos stories do Instagram uma foto de duas canecas de café decoradas com corações de espuma, acompanhada da legenda “Hoje ninguém pode me parar”, ao som da música “Two Hearts”, de Phil Collins.

A publicação logo chamou a atenção dos fãs, especialmente após Mina Winkel, 30 anos, apontada há meses como novo romance do cantor, reagir à postagem com dois emojis de coração vermelho.

As interações entre Lucas e Mina vêm se tornando cada vez mais frequentes nas redes sociais, alimentando os rumores de um envolvimento entre os dois. No último sábado (11), durante seu aniversário, o músico publicou uma foto com a legenda “43 anos hoje. Inteiro”, acompanhada de um texto sobre autoestima e gratidão.

Mina respondeu de forma afetuosa: “Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida!”

Um dia antes, ela já havia deixado outro recado carinhoso: “Eu amo te ver feliz e realizado! Voa alto, pajarito.” O apelido em espanhol, que significa “passarinho”, foi visto pelos seguidores como mais um sinal de proximidade e intimidade entre o possível casal.

Desde o fim do casamento com Sandy, em setembro de 2023, Lucas Lima tem mantido discrição sobre sua vida pessoal e ainda não confirmou nenhum novo relacionamento.