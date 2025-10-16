Val Marchiori fala sobre fé e gratidão após diagnóstico de câncer de mama - reprodução Instagram

Rio - Val Marchiori usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para refletir sobre o valor da gratidão, especialmente após o diagnóstico de câncer de mama. Ao contemplar o pôr do sol de sua sacada, ela se emocionou e dividiu o momento com os seguidores.

"Eu adoro esse horário aqui da sacada, que você vê o sol entrando, olha como Deus é lindo, né? Eu sempre fui grata por tudo na minha vida, grata até pra tomar um banho quente, uma água gelada porque eu não tinha no sítio, né? Mas quando eu vejo um sol desse assim, olha, a gente vê que Deus é maravilhoso, né? Dá valor ao que tem valor, a vida, né?", afirmou Val.A empresária destacou como os pequenos gestos e momentos simples ganham outro significado diante dos desafios. Segundo ela, a fé tem sido essencial para enfrentar o tratamento e manter o equilíbrio emocional.Durante a publicação, Val também abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e reforçou a importância do apoio coletivo."Essa energia do Brasil todo comigo tem me feito um bem enorme. Me senti acolhida por tantas mulheres que estão passando pelo mesmo que eu, e é lindo ver essa corrente de amor, de fé e de esperança. Se a gente pudesse se unir ainda mais, seríamos invencíveis. Gratidão a todos que têm rezado e orado por mim, essa força chega e me ajuda a enfrentar a responsabilidade do dia a dia", declarou.