Jão vai custear os estudos de Maria Solange Amorim - Reprodução/Instagram

Jão vai custear os estudos de Maria Solange AmorimReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 18:41

Rio - Maria Solange Amorim, 55 anos, emocionou os seguidores ao anunciar, na última quarta-feira (15), que o cantor Jão vai financiar sua faculdade de Psicologia. A ex-usuária de drogas, que ficou conhecida por sua história de superação e por ter viralizado ao som de “Holiday”, de Madonna, celebrou o novo capítulo da sua vida com um vídeo em frente à universidade.



Nas imagens, Maria aparece animada ao confirmar a matrícula e agradecer o gesto do artista. “Eu tô muito feliz porque Deus colocou uma pessoa maravilhosa. Agora é real, sabe? O Jão vai pagar a minha faculdade. O meu sonho de fazer Psicologia se tornou realidade. Jão, muito obrigada. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde e muitos anos de vida”, disse, emocionada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Parceiros Brilhantes (@parceirosbrilhantes)

Transformação de vida e recomeço

Em 2020, ela ganhou visibilidade nas redes sociais após aparecer em um vídeo dançando e cantando “Holiday” em um bar de Manaus. Na época, o momento era uma homenagem ao filho Xavier, assassinado três meses antes.

“Aquela dança era para ele, era a minha dor que eu queria transbordar. Era meu sentimento de culpa. Até então eu me culpava pela morte, por não ter dado um bom exemplo. Somos os espelhos para os nossos filhos. Eles vão querer ser o que a gente é. Foi assim que aconteceu comigo”, contou em entrevista.

Naquele período, Maria enfrentava o vício e atuava como “mula”, transportando drogas entre Fortaleza e Manaus. O vídeo, porém, mudou completamente o rumo da sua vida. Com a repercussão, o projeto social Parceiros Brilhantes, de Manaus, ofereceu apoio e acolhimento, ajudando-a em sua recuperação.

Acho lindo como uma artista pode mudar a vida das pessoas. A Maria Solange se tornou viral por causa desse vídeo dançando holiday, e graças a isso mudou de vida. Madonna muda vidaspic.twitter.com/gzOpCxkgTp — acervy madonna (@madonnaacervy) September 12, 2025

Após oito meses de tratamento em uma clínica de reabilitação em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, Maria reencontrou a família, recebeu tratamento odontológico e voltou a estudar. Recentemente, ela concluiu o ensino médio por meio do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Reconhecida pela Rainha do Pop

O vídeo em que ela dançava chegou até Madonna, que compartilhou o registro em suas redes sociais com uma mensagem de encorajamento. “Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Acho que muitos de nós nos sentimos assim. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar”, escreveu a Rainha do Pop.

No ano passado, Maria viveu outro momento inesquecível ao ser convidada para assistir ao show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Acompanhada pelo programa Fantástico, ela foi ovacionada pelo público, que gritava “Ela merece!” enquanto aplaudia sua história de superação.