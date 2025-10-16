Após rumores de romance, Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro negam namoro - Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2025 17:46

Rio - Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro se tornaram assunto nas redes sociais após rumores de um possível romance. A informação surgiu depois que o programa "Melhor da Tarde", da Band, afirmou que a ex-esposa de Belo estaria “conhecendo melhor” o ator.

No entanto, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso. Procurados pelo jornal O DIA, Gracyanne e João Vicente esclareceram a situação e garantiram que não há relação entre eles.

João Vicente de Castro desmentiu a informação e elogiou a modelo. "Não tem fundamento. Gra é uma mulher incrível. Adoro ela mas nunca ficamos”, declarou o ator, encerrando as especulações.

Gracyanne Barbosa também se manifestou e reforçou que não há qualquer romance. "Não é verdade. Nem nos conhecemos, apenas de vista. Não sei que loucura é essa”, afirmou.

Questionada sobre uma possível troca de mensagens com João Vicente, ela negou qualquer contato. "Eu o sigo porque adoro o Porta dos Fundos. Admiro o trabalho, e é só isso. Zero contato", explicou.