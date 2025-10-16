Thiago Nigro revela quanto Maira Cardi já faturou com a carreira nas redes sociais - reprodução TikTok

Publicado 16/10/2025 14:37

Rio - Thiago Nigro, marido de Maira Cardi, revelou em suas redes sociais o valor que a influenciadora já acumulou ao longo da carreira digital. Segundo ele, o faturamento total de Maira varia entre R$ 200 e R$ 300 milhões.

"Só no tempo em que a gente está junto, deve ter sido uns R$ 50 a R$ 60 milhões em faturamento. Se eu for pegar na história dela, deve dar entre R$ 200 e R$ 300 milhões", contou Nigro em um vídeo publicado em seu perfil.O influenciador afirmou ainda que Maira ganha mais do que ele atualmente, e atribuiu o resultado à área em que ela atua.Maira concordou com o marido e ressaltou que a experiência de anos na internet contribuiu para o sucesso de seus negócios. "Quando a internet era mato, eu já fazia publicidade. Há 10 anos atrás eu morava na Califórnia, fazia publicidade de lá, então a consistência também conta muito. Se você junta as duas coisas, você consegue ter consistência no produto digital. Também tive muita sorte no meio do caminho", disse.A influenciadora destacou ainda que o apoio de artistas e celebridades impulsionou o crescimento de sua marca e ampliou seu alcance nas redes.