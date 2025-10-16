Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 12:58

Rio - Ana Castela, de 21 anos, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para se posicionar sobre comentários de fãs que apontaram mudanças em seu comportamento.

Em publicação, a cantora rebateu as críticas e falou sobre o próprio amadurecimento. "Eu amo vocês, mas vocês sabem que eu não vou ter 18 anos pra sempre, né? Isso é normal! E vocês vão ter essa sensação todo ano, porque vou ficar mais velha, vou ter outros pensamentos, vou amadurecer mais. Então, não joguem esse peso de que não sou mais a mesma em mim", afirmou.

Recentemente, a artista assumiu um relacionamento com Zé Felipe. O cantor confirmou que ambos estão "se conhecendo" e destacaram que não querem pular etapas. Ana Castela comentou sobre o romance: "A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz", disse nos bastidores de um show.