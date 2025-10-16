Jesus Luz - reprodução Instagram

Publicado 16/10/2025 21:47

Rio - Jesus Luz, conhecido por sua trajetória como modelo e DJ, compartilhou nas redes sociais a conclusão de sua feitura de santo, ritual que marca o início da vida religiosa dentro do Candomblé. O processo representa um renascimento espiritual, em que o iniciado estabelece uma relação direta com seu orixá e recebe um novo nome sagrado.

Durante o período de recolhimento e aprendizado, o adepto aprofunda seus vínculos com a tradição e passa a vivenciar de forma plena sua fé e identidade religiosa.No texto publicado, Jesus compartilhou uma mensagem sobre fé e respeito às diferenças: "O mundo precisa de espiritualidade. Seja qual for o seu caminho, desejo que você esteja cercado de boas pessoas, daquelas que têm coragem de dizer o que você precisa ouvir, mesmo que seja uma verdade difícil. Que dentro da sua jornada, o seu Deus te ensine a amar o próximo e a respeitar as escolhas de cada um. O mundo físico se curva diante do espiritual, assim como a realidade à sua volta se molda à sua visão e ao seu autoconhecimento."O modelo destacou o aprendizado obtido na nova fase espiritual: "De tudo que o Candomblé me trouxe, o presente mais valioso foi a coragem, coragem de ser quem eu sou, coragem de enfrentar olhares e julgamentos, coragem de existir em verdade. Quando você mergulha em si mesmo, o que os outros pensam já não tem o mesmo peso. Você deixa de se comparar e passa a se inspirar. Deixa de se ofender e passa a compreender a limitação do outro em enxergar a sua luz."Encerrando a publicação, Jesus reforçou a ideia de que a religião deve aproximar o indivíduo do divino, e não criar barreiras: "A sua religião não deve ser uma venda, mas sim uma ponte, uma ferramenta de conexão entre você e o Divino. E Deus, em todas as formas, é e sempre será Amor. Que a Luz guie. Que a Força sustente. Que o Poder manifeste. Que a Expansão aconteça. Que a Sorte acompanhe. Que os Caminhos se abram. Que a Sabedoria conduza. Que a Visão revele. Que o Discernimento direcione. E que a Fé vença tudo. Àsé Alaafia."