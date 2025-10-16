Klara Castanho confundiu os seguidores ao usar vestido branco Reprodução/Instagram

Rio - Klara Castanho causou desconfiança nos seguidores ao compartilhar fotos usando um vestido longo branco, nesta quinta-feira (16). Os fãs da artista de 25 anos encheram as redes sociais com dúvidas sobre a possibilidade do look ser para o casamento dela. 
"Achei que estava casando", cogitou um perfil. "Noiva linda", elogiou outro. "Se você já está linda neste vestido, imagina com vestido de noiva", disse um terceiro.
Com as especulações, a atriz se manifestou nos Stories para esclarecer a dúvida. "Eu não tenho o direito de postar uma foto de vestido branco que automaticamente sou noiva? Apreciem a beleza do meu vestido, dessa maquiagem e desse cabelo, que fui eu que fiz. Não estou casando não, gente!", afirmou Klara. 