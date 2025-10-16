Ary Mirelle comentou ingestão de bebida alcoólica durante amamentaçãoReprodução/Instagram
Ary Mirelle explica consumo de álcool durante amamentação do filho
Influenciadora revelou ter estoque de leite materno para o bebê
Morre Ace Frehley, guitarrista e co-fundador da banda KISS, aos 74 anos
Músico, que estava hospitalizado desde o fim de setembro após sofrer uma queda em seu estúdio, é o primeiro integrante da banda a falecer
Klara Castanho rebate especulação de casamento ao surgir de vestido branco
Atriz comentou a confusão dos fãs com publicação feita nesta quinta-feira (16)
Em novo clipe, Charlie Puth anuncia que será pai pela primeira vez
A música 'Changes' foi lançada nesta quinta-feira (16) e reflete sobre as mudanças na vida do cantor
Val Marchiori fala sobre fé e gratidão após diagnóstico de câncer de mama
A socialite refletiu sobre a importância da vida e agradeceu o apoio que tem recebido durante o tratamento
Tainá Militão mostra corpo real após maternidade e fala sobre autoestima
Mulher de Éder Militão compartilhou fotos sem filtros e comenta planos para o futuro
