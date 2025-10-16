Ary Mirelle comentou ingestão de bebida alcoólica durante amamentação - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 19:35 | Atualizado 16/10/2025 21:42

Rio - Ary Mirelle falou sobre o equilíbrio na ingestão de bebidas alcoólicas em meio ao período de amamentação do filho Joaquim, de um mês. A mulher de João Gomes esclareceu os cuidados para não prejudicar o bebê.

"Eu bebo muito pouco e de forma social, quase nunca. Geralmente, é só com o João, quando queremos tomar um vinho juntos. Mas não é algo frequente", contou a influenciadora.

Ary disse que armazena o próprio leite materno para esses momentos. "Tenho estoque de leite na geladeira. Ele ainda não toma fórmula por decisão minha, porque estou conseguindo produzir bastante leite. Então, retiro e dou o meu próprio leite. Perguntaram sobre a amamentação justamente porque eu estava tomando vinho", afirmou.