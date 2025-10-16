Tainá Militão mostra corpo real após maternidade e fala sobre autoestima - reprodução Instagram

Tainá Militão mostra corpo real após maternidade e fala sobre autoestimareprodução Instagram

Publicado 16/10/2025 18:44

Rio - Tainá Militão, de 29 anos, esposa do jogador Éder Militão, de 27, abriu o coração nas redes sociais nesta quinta-feira (16). A influenciadora publicou imagens reais do próprio corpo e comentou como tem lidado com as mudanças físicas depois de se tornar mãe de dois filhos.

fotogaleria

Em uma série de vídeos no Instagram, Tainá explicou que pretende realizar uma cirurgia estética no futuro, mas garantiu que, no momento, está tranquila e satisfeita com o próprio corpo.A influenciadora afirmou que o público costuma se incomodar mais com sua aparência do que ela mesma. "Gente, olha só, vou mostrar a realidade pra vocês: a barriga de uma mãe que tem dois filhos. Aqui parece tudo bonitinho, né? Mas é claro que eu tenho uma flacidez por causa das crianças, às vezes, nas fotos, dá pra ver um pouquinho. E antes que perguntem: não, eu não fiz lipo nem abdominoplastia depois que tive os meus filhos. Só coloquei silicone quando a Helena tinha três meses. Isso aqui me incomoda às vezes, não vou mentir, mas não é nada que me tire o sono. Não pretendo fazer nada agora. E quando eu estico, fica normalzinho, tá vendo?”, explicou.Tainá também contou que engordou bastante durante as gestações. "Tive dois filhos. Primeiro engordei 18kg, depois 20kg. Não vou arrumar [a flacidez] porque não sei se vou ter outro filho. E dependendo da luz, aparece mais, aparece menos. E eu também tenho umas estrias, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo, olha, tá vendo? Ai, não consigo dar mais uma. Tá vendo? E, gente, pra mim, ok. Então, na luz, às vezes, mostra mais, mostra menos, mas aqui é a realidade. Acho que vocês se incomodam mais que eu. Vai continuar assim”, completou.