Bruna e Neymar se divertem durante procedimentoReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 17:20

Rio - Bruna Biancardi, 31 anos, compartilhou um momento divertido ao lado do marido, Neymar, 33, durante uma sessão de tratamento estético nos glúteos. A modelo foi surpreendida quando o jogador resolveu brincar com o aparelho utilizado pela médica responsável pelo procedimento.

Nos stories do Instagram, Bruna aparece deitada enquanto grava o momento. Em tom de brincadeira, Neymar decide aumentar a frequência do equipamento, intensificando a sessão. A reação da influenciadora foi imediata: “Amor, você aumentou muito! Tá doido? Doutora!”, disse ela, entre risadas. O craque respondeu: “Você consegue! É só relaxar. Relaxa, relaxa. Aí, ó!”, até perceber que estava sendo filmado. Em seguida, rindo, ele cobre a câmera com as mãos e encerra o vídeo.

Bruna iniciou o tratamento em agosto, poucos meses após o nascimento da filha caçula do casal. Para garantir conforto e privacidade durante as sessões, ela conta com um estúdio estético completo, montado pela Dra. Priscila Palazzo dentro da mansão onde vive com Neymar.