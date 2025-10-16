Key Alves exibe barrigão pelo espelhoReprodução/Instagram
Em carta aberta, Key Alves faz desabafo sobre a gravidez
Atleta espera a primeira filha, Rosamaria, fruto da relação com o sertanejo Bruno Rosa
Filhas de Virginia emocionam ao elogiar desempenho da mãe sambando
Fãs da influenciadora perguntaram a reação de Maria Alice e Maria Flor ao samba no pé da mãe
Ana Castela se manifesta após fãs relataram mudança no comportamento: 'Amadurecer'
'Não vou ter 18 anos para sempre', afirmou a boiadeira no desabafo
Pai de Debora Bloch relata que travou ao falar da filha no 'Domingão': 'Emocionado'
Jonas Bloch falou sobre a participação na atração da Globo e enalteceu a filha
Com o fim de 'Vale Tudo', Luis Lobianco muda visual
'Tudo novo de novo!', escreveu o ator nas redes sociais
Fernanda Montenegro comemora 96 anos: 'Alegria é estar com meus filhos e netos'
Fãs e amigos escreveram mensagens de felicitações à veterana atriz
