Key Alves exibe barrigão pelo espelhoReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 14:04

Rio - Grávida de sete meses, Key Alves, 25 anos, em carta aberta, fez um desabafo sobre o período da gestação. A atleta de vôlei espera a primeira filha, Rosamaria, fruto da relação com o sertanejo Bruno Rosa.

"Eu estou aprendendo tanta coisa nessa gestação, [coisas] que minha mãe falava lá atrás quando eu era criança e não entendia. Já está chegando o tempo de conhecer você, Rosamaria. Já estou determinando o tempo para o final desse medo", afirmou a ex-"BBB".

Na carta, Key relatou ter medo de como será quando a filha vier ao mundo e prometeu cuidar dela da melhor forma. "Tudo isso é um turbilhão de pensamentos e, nesses sete meses, minha cabeça endoidou de vez. São muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas emoções... mas eu nunca mais te deixaria por nada e, toda vez que sinto vontade de desistir, eu escuto seu coração dizendo 'não desista agora, eu estou com você'", confessou.

A atleta, porém, também falou da expectativa do nascimento de Rosamaria: "Filha, eu te amo tanto que chega a doer. Não sei explicar, mas não vejo a hora de te ver e saber que vou ter uma melhor amiga para o resto da minha vida. Nunca mais irei me sentir sozinha".



