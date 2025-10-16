No 'Domingão com Huck', da TV Globo, Debora Bloch recebe homenagens de amigos e familiares, incluindo do pai, Jonas Bloch - Reprodução de vídeo / X

No 'Domingão com Huck', da TV Globo, Debora Bloch recebe homenagens de amigos e familiares, incluindo do pai, Jonas BlochReprodução de vídeo / X

Publicado 16/10/2025 12:10

Rio - Jonas Bloch, de 86 anos, compartilhou nesta quinta-feira (16) uma foto ao lado da filha, Debora Bloch, de 62, quando ela era criança, e comentou sobre sua participação no "Domingão com Huck", da TV Globo . O ator revelou que ficou tão emocionado durante a homenagem à filha que teve dificuldade para falar.

"Fui convidado para participar da homenagem que o Luciano Huck fez para minha filha Débora, por sua carreira de tantos sucessos e sua atuação brilhante como Odete Roitman. Gravei um depoimento e entrei no palco para abraçar minha filha. Eu fiquei tão emocionado, que não consegui responder direito às perguntas de Luciano. Eu deveria dizer que não pode haver maior felicidade e orgulho para um pai do que ver uma grandeza humana e profissional de suas filhas", escreveu Jonas na legenda da publicação.



Nos comentários, fãs enalteceram a família. "Muito bonitinhos. Sua emoção, seu carinho disseram muito mais do que as palavras, dá pra sentir o amor transbordando por seus olhos", disse um internauta. "Que foto mais linda! suas palavras emocionadas e seu abraço apertado foram a coisa mais bonita", ressaltou mais uma. "Seu olhar, sua emoção disseram o que não conseguiu verbalizar. Vocês são incríveis. Boas árvores, bons frutos", completou uma terceira.

