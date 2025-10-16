Luis Lobianco com novo visual - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 11:59

Rio - Após o fim das gravações da novela "Vale Tudo" da TV Globo, Luiz Lobianco, que interpreta Freitas, mudou o visual. Em uma publicação em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (16), o ator mostrou o resultado e escreveu na legenda: "cabelinho novo, tudo novo de novo!".

fotogaleria

A postagem recebeu alguns comentários como "Um cabelinho vegano é um marco na vida!" e "Se despedindo do Freitas! Vai deixar saudades".

Mas um chamou a atenção porque se referia à vilã da novela com bom humor e dizia: "Gostou do meu novo corte, Dona Odete? - Meu bem, fazer o mesmo corte da Celina, não vai fazer você entrar para a família Roitman".

Lobianco divertiu e emocionou os espectadores ao contracenar com Alexandre Nero, que deu vida ao Marco Aurélio, chefe de Freitas, que o humilhou em vários momentos.