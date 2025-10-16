Anitta e Cacique Raoni foram recebidos pelo Rei Charles IIIReprodução/Instagram

Rio - Anitta compartilhou nesta quinta-feira (16) os registros do encontro com o rei Charles III no 13º Prêmio Cultural Liberatum, na Inglaterra, que discute questões de sustentabilidade e preservação ambiental. A cantora posou ao lado do líder indígena Cacique Raoni. 
"Ontem tive a honra de me encontrar com o Rei Charles e o Cacique Raoni para conversar sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Numa humanidade que agora sofre as consequências de suas próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir vida e futuro. Agradecemos a Vossa Majestade por ouvir esta mensagem importante", escreveu na legenda. 
A cantora destacou o reconhecimento dado ao líder da etnia Kayapó na luta por direitos para os povos indígenas. "Também tive o prazer de estar prestigiando o grande Cacique Raoni. Este prémio foi uma forma de agradecer a tua coragem, a tua voz, e por manteres viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam cuidar", acrescentou. 