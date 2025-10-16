Anitta e Cacique Raoni foram recebidos pelo Rei Charles III - Reprodução/Instagram

Anitta e Cacique Raoni foram recebidos pelo Rei Charles III

16/10/2025

"Ontem tive a honra de me encontrar com o Rei Charles e o Cacique Raoni para conversar sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Numa humanidade que agora sofre as consequências de suas próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir vida e futuro. Agradecemos a Vossa Majestade por ouvir esta mensagem importante", escreveu na legenda.

A cantora destacou o reconhecimento dado ao líder da etnia Kayapó na luta por direitos para os povos indígenas. "Também tive o prazer de estar prestigiando o grande Cacique Raoni. Este prémio foi uma forma de agradecer a tua coragem, a tua voz, e por manteres viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam cuidar", acrescentou.