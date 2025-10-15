Anitta se encontra com rei Charles III durante evento na InglaterraReprodução / X
O encontro aconteceu em uma instituição criada pelo monarca ainda no período em que era príncipe. Anitta está em Londres para cumprir um compromisso relevante: atuar como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum. O evento presta homenagem a Cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, e destaca a importância da proteção da Amazônia.
MEU DEUS? Anitta simplesmente visitou o Rei da Inglaterra Charles III. pic.twitter.com/oayB6XmfjG— Track Anitta (@TrackAnitta) October 16, 2025
