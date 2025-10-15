Anitta se encontra com rei Charles III durante evento na Inglaterra - Reprodução / X

Publicado 15/10/2025 22:41

Rio - Anitta, de 32 anos, marcou presença nesta quinta-feira (15) em um evento realizado na Inglaterra, dedicado à discussão de fontes de energia sustentáveis e à preservação ambiental. Durante a ocasião, ela teve a oportunidade de se encontrar com o rei Charles III, de 76.



O encontro aconteceu em uma instituição criada pelo monarca ainda no período em que era príncipe. Anitta está em Londres para cumprir um compromisso relevante: atuar como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum. O evento presta homenagem a Cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, e destaca a importância da proteção da Amazônia.

Assista:

MEU DEUS? Anitta simplesmente visitou o Rei da Inglaterra Charles III. pic.twitter.com/oayB6XmfjG — Track Anitta (@TrackAnitta) October 16, 2025