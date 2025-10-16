Charlie Puth e casado com Brooke SansoneReprodução/Instagram
Em novo clipe, Charlie Puth anuncia que será pai pela primeira vez
A música 'Changes' foi lançada nesta quinta-feira (16) e reflete sobre as mudanças na vida do cantor
Ary Mirelle explica consumo de álcool durante amamentação do filho
Influenciadora revelou ter estoque de leite materno para o bebê
Val Marchiori fala sobre fé e gratidão após diagnóstico de câncer de mama
A socialite refletiu sobre a importância da vida e agradeceu o apoio que tem recebido durante o tratamento
Tainá Militão mostra corpo real após maternidade e fala sobre autoestima
Mulher de Éder Militão compartilhou fotos sem filtros e comenta planos para o futuro
Cantor Jão vai financiar faculdade de ex-usuária de drogas que viralizou com dança na internet
Maria Solange Amorim ficou conhecida ao aparecer em vídeo dançando Madonna em homenagem ao filho que havia falecido
Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro desmentem rumores de namoro
Após especulações sobre um possível relacionamento, os dois negaram envolvimento
