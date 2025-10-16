Charlie Puth e casado com Brooke Sansone - Reprodução/Instagram

Charlie Puth e casado com Brooke SansoneReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 19:44

Rio - O cantor Charlie Puth, de 33 anos, anunciou que será pai pela primeira vez. A revelação aconteceu de forma especial nesta quinta-feira (16), no lançamento do videoclipe de sua nova música, “Changes”, que em português significa “Mudanças”.

Em determinado momento do vídeo, Charlie aparece abraçado à mulher, Brooke Sansone, de 26 anos, enquanto os dois colocam as mãos sobre a barriga dela e caminham juntos, confirmando de maneira simbólica a chegada do primeiro filho do casal.



A novidade já vinha sendo sugerida pelo cantor em publicações anteriores. No último dia 8, ao divulgar a música nas redes sociais, ele escreveu: "Esta é a música que eu queria que vocês ouvissem primeiro, porque é a maneira perfeita de trazer todos vocês para a parte mais linda e colorida da minha vida, que acontece agora. Vocês logo saberão o porquê...".

Charlie e Brooke têm uma história que começou há muitos anos. Os dois cresceram juntos em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas só iniciaram o relacionamento em 2022.

Em agosto, ao celebrar o primeiro aniversário de casamento, o cantor fez uma declaração apaixonada à Brooke nas redes sociais: “Tenho muita sorte de ser seu marido. Você mudou minha vida completamente. Eu te amo para todo o sempre. Há tanto o que esperar”, escreveu Charlie.