Ace Frehley foi um guitarrista lendário e um dos grandes nomes que definiram a história do rock - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 20:26 | Atualizado 16/10/2025 20:37

Rio - Paul Daniel “Ace” Frehley, guitarrista e um dos fundadores da lendária banda Kiss, morreu aos 74 anos nesta quinta-feira (16). Segundo informações do site americano TMZ, a causa da morte foi uma hemorragia cerebral provocada por uma queda em seu estúdio caseiro, ocorrida no final do último mês. Desde então, o músico estava hospitalizado e mantido vivo com ajuda de aparelhos.

A notícia foi confirmada pela família do guitarrista em comunicado oficial divulgado nesta noite: “Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra. Guardamos com carinho todas as suas melhores lembranças, suas risadas e celebramos a força e a bondade que ele dedicou aos outros. A magnitude de sua partida é de proporções épicas e incompreensível. Ao refletir sobre todas as suas incríveis conquistas de vida, a memória de Ace continuará viva para sempre!”

A vida de um ícone do rock

Nascido em 27 de abril de 1951, no bairro do Bronx, em Nova York, Ace cresceu em um lar musical e começou a tocar guitarra aos 13 anos. Antes de alcançar a fama, trabalhou como carteiro, motorista de táxi e entregador, enquanto também participava da formação de algumas bandas.

Em 1973, se juntou a Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss para fundar o Kiss, uma das bandas mais icônicas e visualmente marcantes da história do rock. Conhecido por seu personagem Spaceman (ou Space Ace), com a clássica pintura prateada em formato de estrelas nos olhos, Frehley se tornou símbolo de uma geração e um dos guitarristas mais influentes dos anos 1970.

Ace também deixou sua marca no lado visual da banda, sendo o criador do famoso logotipo de raio duplo do Kiss. Com seu estilo característico, contribuiu para alguns dos maiores sucessos do grupo, como “I Was Made for Lovin’ You”, “Detroit Rock City” e “Rock and Roll All Nite”, músicas que ajudaram a transformar o Kiss em um fenômeno mundial.

Conflitos e carreira solo

O guitarrista permaneceu no Kiss até 1982, quando deixou o grupo após uma série de desentendimentos com Paul Stanley e Gene Simmons, além de dificuldades pessoais relacionadas ao abuso de drogas e álcool. Determinado a seguir seu próprio caminho, formou o Frehley’s Comet, com o qual lançou dois álbuns de estúdio e consolidou sua reputação como guitarrista solo de destaque.

Seu retorno à banda ocorreu em 1996, para uma turnê de reunião histórica, onde permaneceu até 2002, quando decidiu novamente seguir carreira solo.