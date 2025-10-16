Neymar e Mavie - Reprodução / X

Publicado 16/10/2025 10:01 | Atualizado 16/10/2025 10:12

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (16) mostra Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, sendo atingida na cabeça por uma bola durante o jogo entre Santos e Corinthians, realizado na noite de quarta-feira (15), na Vila Belmiro.



A menina, de 2 anos, estava ao lado do pai na lateral do campo quando o lance ocorreu. Assim que a bola acertou a criança, Neymar reagiu rapidamente, segurou Mavie e evitou que ela caísse. A pequena chorou após o impacto, mas foi amparada pelo jogador, que permaneceu com ela nos braços por alguns instantes.



Nas redes sociais, o registro do momento viralizou e gerou preocupação entre os internautas. Após o susto, Mavie aparentava estar bem e voltou a interagir com o público. O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1.

Assista: