Neymar e MavieReprodução / X
A menina, de 2 anos, estava ao lado do pai na lateral do campo quando o lance ocorreu. Assim que a bola acertou a criança, Neymar reagiu rapidamente, segurou Mavie e evitou que ela caísse. A pequena chorou após o impacto, mas foi amparada pelo jogador, que permaneceu com ela nos braços por alguns instantes.
Nas redes sociais, o registro do momento viralizou e gerou preocupação entre os internautas. Após o susto, Mavie aparentava estar bem e voltou a interagir com o público. O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1.
Tadinha da Mavie. pic.twitter.com/6s1nO3BIN4— Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) October 16, 2025
