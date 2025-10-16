Adriane Galisteu - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 08:08 | Atualizado 16/10/2025 08:26

Rio - O look escolhido por Adriane Galisteu, 52 anos, para apresentar o reality "A Fazenda 17", nesta terça-feira (14), gerou grande repercussão nas redes sociais. A apresentadora usou um macacão marrom justo ao corpo, peça que rapidamente se tornou assunto entre internautas, que apontaram um suposto destaque para a região íntima da artista.



Nas redes, um comentário viralizou: "Gente, a pererec* da Galisteu ao vivo, meu Deus". A apresentadora respondeu de forma direta. "Gente, vocês nunca viram a costura de uma roupa, não? Até eu que sou ciclope estou vendo", escreveu. A artista fez referência a um dos memes mais conhecidos envolvendo o nome dela, o de que ela seria um "ciclope", criatura mitológica de um só olho. O meme surgiu de forma aleatória, a partir de uma montagem antiga com o rosto da apresentadora.



Mesmo após o esclarecimento, os comentários continuaram. "Isso não é costura, né, mas está belíssima como sempre", escreveu um seguidor. Houve ainda quem saísse em defesa da apresentadora: "Se dividiu ou não, é seu e estava bem guardado dentro da roupa."