Rio - Luan Pereira afirmou que iniciou o uso de um medicamento que não é comercializado no Brasil para tratar uma crise renal que o acomete desde a última segunda-feira (14). O cantor contou que o remédio tem o objetivo de dilatar o canal da urina e dissolver as pedras que continuam em seu organismo.

"Oi, galera, tô um pouco melhor que ontem, mas as pedras ainda estão aqui… a cara não nega o tanto de remédio, pra evitar dor, mas mesmo assim ainda dói. Tô tomando um remédio que até não vende no Brasil, que dilata o canal da urina e derrete as pedras. Esperar fazer efeito agora", escreveu o sertanejo no stories do Instagram. "Oi, galera, tô um pouco melhor que ontem, mas as pedras ainda estão aqui… a cara não nega o tanto de remédio, pra evitar dor, mas mesmo assim ainda dói. Tô tomando um remédio que até não vende no Brasil, que dilata o canal da urina e derrete as pedras. Esperar fazer efeito agora", escreveu o sertanejo no stories do Instagram.

O cantor ainda publicou um vídeo ao lado da namorada, a influenciadora Victória Miranda, enquanto assistia à partida entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sentado no sofá e abraçado à nova companheira, ele comentou: "Meu remédio chegou. Parece até que estou melhor."



Na quarta-feira (15), Luan passou por nova avaliação médica e explicou que segue à base de medicamentos para aliviar as dores, as quais classificou como "a maior de sua vida".

