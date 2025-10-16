Kevi Jonny se casa com Sthefane Matos no litoral norte da Bahia - Reprodução / Instagram

Rio - Sthefane Matos e Kevi Jonny se casaram num resort no litoral norte na Bahia, nesta terça-feira (14). Através das redes sociais, o casal compartilhou registros do "grande dia", incluindo a cerimônia no religioso e festão. A influenciadora e o cantor, ainda, trocaram declarações.

"Sim, mil vezes sim. Para sempre eu vou te amar, meu amor. O dia mais feliz das nossas vidas", declarou a influenciadora digital. A cerimônia foi ao ar e vista para o mar, com muitas flores brancas complementando a decoração.

Para subir ao altar, Sthe usou vestido branco sem alças, com decote coração e busto com pedrarias. Já a saia foi no estilo princesa. Buquê, véu e cabelo preso num coque completaram o visual da noivinha. "Pronta para dizer o 'sim'", mostrou. O noivo também usou terno no mesmo tom.

A celebração reuniu amigos e familiares, como o filho da influenciadora, Apolo, 6 anos. O pequeno fez parte do momento especial e levou as alianças até o altar para os noivos.

Tornando o momento ainda mais especial, Kevi lançou o audiovisual "Casal da História". A letra e o clique narram vários momentos do relacionamento dos dois, do início até a troca de alianças.

A festa foi no mesmo local, só que na área interna. Muitas flores, velas e lustres foram alguns dos elementos que integraram a decoração. "Agora vamos comemorar. O início do nosso para sempre", vibrou a influenciadora.

Casamento civil

Além da cerimônia religiosa, Sthefane e Kevi se casaram no civil no dia 17 de março. Entre idas e vindas, o casal está junto desde outubro de 2022. O pedido de casamento aconteceu em agosto do ano passado, com direito a helicóptero e fogos de artifício.