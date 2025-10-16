A homenageada da noite: Miriam Mehler - Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 16/10/2025 11:23

Rio - O Prêmio Bibi Ferreira, considerado o "Oscar" dos musicais, premiou os principais espetáculos, produções e profissionais do teatro brasileiro em sua edição de 2025. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (15), no Teatro Santander, em São Paulo, e homenageou Miriam Mehler em celebração aos seus 90 anos. O evento contou com apresentações de "Meninas Malvadas – O Musical" e "Hairspray".

A noite teve a presença de diversos nomes do cenário artístico, incluindo Raul Gazolla, Daniele Winits, Bruno Fagundes, Débora Falabella, Drauzio Varella, Regina Braga, Camila Camargo, Leonardo Miggiorin, Cinthia Abravanel, Babu Santana, Thati Lopes e Laura Castro, entre outros.



Entre os destaques da premiação, o musical "Hairspray" foi consagrado como Melhor Musical Estrangeiro. Dirigido por Tiago Abravanel, Tinno Zani, Rafael Villar e Toca Prado, Tiago também assumiu o papel de Edna Turnblad. O espetáculo aborda temas como diversidade, gordofobia e racismo, ambientado nos anos 1960. Tiago Dias, por sua vez, levou o prêmio de Melhor Coreografia em Musicais.



O Melhor Musical Brasileiro foi para "Clara Nunes – A Tal Guerreira", espetáculo que celebra a trajetória da icônica cantora de samba. A produção também conquistou a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais com Carol Costa, e Jorge Farjalla foi premiado como Melhor Direção em Musical.



No teatro, "Hedda Glaber" foi eleito Melhor Peça. A obra, escrita em 1890, apresenta a complexa história de uma mulher fascinante e inconformada.

Débora Falabella venceu na categoria de Melhor Atriz em Peça de Teatro por sua atuação em “Prima Facie”, baseada no livro da dramaturga australiana Suzie Miller, que explora questões do sistema judicial e das relações de poder. Yara de Novaes recebeu o prêmio de Melhor Direção em Peça de Teatro.



Na categoria masculina, Cesar Mello brilhou em "Ray – Você Não Me Conhece", recebendo o prêmio de Melhor Ator em Musicais, enquanto Abrahão Costa foi reconhecido como Melhor Ator Coadjuvante. Já Gregório Duvivier levou o troféu de Melhor Ator em Peça de Teatro com "O Céu da Língua", comédia que celebra a língua portuguesa no cotidiano.



Entre os destaques coadjuvantes, Regina Braga venceu com "Senhora dos Afogados", adaptação de Nelson Rodrigues, e Babu Santana foi premiado por "Irmãos Karamazov", adaptação do romance de Dostoiévski que explora relações familiares e questões sociais na Rússia pré-revolucionária.



O Prêmio também reconheceu novos talentos: Caio Nery foi eleito Revelação em Musicais por "República Lee – Um Musical ao Som de Rita", que narra a vida de jovens moradores de uma república paulistana entre 1968 e 1969. Na categoria Melhor Dramaturgia Original, Davi Novaes venceu em Musicais com "Dom Casmurro – O Musical", e Michelle Ferreira levou o prêmio em Peça de Teatro com "A Última Entrevista".



