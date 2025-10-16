A homenageada da noite: Miriam MehlerLucas Ramos/Brazil News

Rio - O Prêmio Bibi Ferreira, considerado o "Oscar" dos musicais, premiou os principais espetáculos, produções e profissionais do teatro brasileiro em sua edição de 2025. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (15), no Teatro Santander, em São Paulo, e homenageou Miriam Mehler em celebração aos seus 90 anos. O evento contou com apresentações de "Meninas Malvadas – O Musical" e "Hairspray".
fotogaleria
César Mello ganha o prêmio de Melhor Ator em Musicais - Lucas Ramos/Brazil News
Jorge Farjalla venceu a categoria Melhor Direção em Musicais - Lucas Ramos/Brazil News
Luciana Paes - Lucas Ramos/Brazil News
Laura Castro, emocionada, vence o prêmio de Melhor Atriz em Musicais - Lucas Ramos/Brazil News
Débora Falabella vence o prêmio de Melhor Atriz em Peça de Teatro - Lucas Ramos/Brazil News
Laura Castro e elenco de
Tiago Abravanel e elenco em 'Hairspray' - Lucas Ramos/Brazil News
Thati Lopes e Robson Nunes se apresentam no palco do Teatro Santander - Lucas Ramos/Brazil News
Babu Santana ganha prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro - Lucas Ramos/Brazil News
Regina Braga ganha prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro - Lucas Ramos/Brazil News
Marcelo Drummond - Lucas Ramos/Brazil News
Rodrigo Pandolfo - Lucas Ramos/Brazil News
Karen Coelho - Lucas Ramos/Brazil News
Dan Stulbach e sua filha Anita - Lucas Ramos/Brazil News
Tiago Abravanel e Fernando Poli - Lucas Ramos/Brazil News
Drauzio Varella e Regina Braga - Lucas Ramos/Brazil News
Cintia Abravanel - Lucas Ramos/Brazil News
César Mello e namorada - Lucas Ramos/Brazil News
Leonardo Miggiorin - Lucas Ramos/Brazil News
Camila Camargo - Clayton Felizardo/Brazil News
Silvetty Montilla e Salete Campary - Clayton Felizardo/Brazil News
Bruno Fagundes - Lucas Ramos/Brazil News
Raul Gazolla - Lucas Ramos/Brazil News
Gregório Duvivier - Lucas Ramos/Brazil News
Daniele Winits - Clayton Felizardo/Brazil News
Theodoro Cochrane - Clayton Felizardo/Brazil News
Raguel Ripani - Clayton Felizardo/Brazil News
Felipe Hintze - Clayton Felizardo/Brazil News
Fernando Poli e Lindsai - Clayton Felizardo/Brazil News
Robson Nunes - Clayton Felizardo/Brazil News
Micheli Machado - Clayton Felizardo/Brazil News
Thaís Piza - Clayton Felizardo/Brazil News
Débora Falabella e o noivo - Clayton Felizardo/Brazil News
A homenageada da noite: Miriam Mehler - Lucas Ramos/Brazil News
A noite teve a presença de diversos nomes do cenário artístico, incluindo Raul Gazolla, Daniele Winits, Bruno Fagundes, Débora Falabella, Drauzio Varella, Regina Braga, Camila Camargo, Leonardo Miggiorin, Cinthia Abravanel, Babu Santana, Thati Lopes e Laura Castro, entre outros.

Entre os destaques da premiação, o musical "Hairspray" foi consagrado como Melhor Musical Estrangeiro. Dirigido por Tiago Abravanel, Tinno Zani, Rafael Villar e Toca Prado, Tiago também assumiu o papel de Edna Turnblad. O espetáculo aborda temas como diversidade, gordofobia e racismo, ambientado nos anos 1960. Tiago Dias, por sua vez, levou o prêmio de Melhor Coreografia em Musicais.

O Melhor Musical Brasileiro foi para "Clara Nunes – A Tal Guerreira", espetáculo que celebra a trajetória da icônica cantora de samba. A produção também conquistou a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais com Carol Costa, e Jorge Farjalla foi premiado como Melhor Direção em Musical.

No teatro, "Hedda Glaber" foi eleito Melhor Peça. A obra, escrita em 1890, apresenta a complexa história de uma mulher fascinante e inconformada.
Débora Falabella venceu na categoria de Melhor Atriz em Peça de Teatro por sua atuação em “Prima Facie”, baseada no livro da dramaturga australiana Suzie Miller, que explora questões do sistema judicial e das relações de poder. Yara de Novaes recebeu o prêmio de Melhor Direção em Peça de Teatro.

Na categoria masculina, Cesar Mello brilhou em "Ray – Você Não Me Conhece", recebendo o prêmio de Melhor Ator em Musicais, enquanto Abrahão Costa foi reconhecido como Melhor Ator Coadjuvante. Já Gregório Duvivier levou o troféu de Melhor Ator em Peça de Teatro com "O Céu da Língua", comédia que celebra a língua portuguesa no cotidiano.

Entre os destaques coadjuvantes, Regina Braga venceu com "Senhora dos Afogados", adaptação de Nelson Rodrigues, e Babu Santana foi premiado por "Irmãos Karamazov", adaptação do romance de Dostoiévski que explora relações familiares e questões sociais na Rússia pré-revolucionária.

O Prêmio também reconheceu novos talentos: Caio Nery foi eleito Revelação em Musicais por "República Lee – Um Musical ao Som de Rita", que narra a vida de jovens moradores de uma república paulistana entre 1968 e 1969. Na categoria Melhor Dramaturgia Original, Davi Novaes venceu em Musicais com "Dom Casmurro – O Musical", e Michelle Ferreira levou o prêmio em Peça de Teatro com "A Última Entrevista".

 