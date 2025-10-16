A homenageada da noite: Miriam MehlerLucas Ramos/Brazil News
Entre os destaques da premiação, o musical "Hairspray" foi consagrado como Melhor Musical Estrangeiro. Dirigido por Tiago Abravanel, Tinno Zani, Rafael Villar e Toca Prado, Tiago também assumiu o papel de Edna Turnblad. O espetáculo aborda temas como diversidade, gordofobia e racismo, ambientado nos anos 1960. Tiago Dias, por sua vez, levou o prêmio de Melhor Coreografia em Musicais.
O Melhor Musical Brasileiro foi para "Clara Nunes – A Tal Guerreira", espetáculo que celebra a trajetória da icônica cantora de samba. A produção também conquistou a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais com Carol Costa, e Jorge Farjalla foi premiado como Melhor Direção em Musical.
No teatro, "Hedda Glaber" foi eleito Melhor Peça. A obra, escrita em 1890, apresenta a complexa história de uma mulher fascinante e inconformada.
Na categoria masculina, Cesar Mello brilhou em "Ray – Você Não Me Conhece", recebendo o prêmio de Melhor Ator em Musicais, enquanto Abrahão Costa foi reconhecido como Melhor Ator Coadjuvante. Já Gregório Duvivier levou o troféu de Melhor Ator em Peça de Teatro com "O Céu da Língua", comédia que celebra a língua portuguesa no cotidiano.
Entre os destaques coadjuvantes, Regina Braga venceu com "Senhora dos Afogados", adaptação de Nelson Rodrigues, e Babu Santana foi premiado por "Irmãos Karamazov", adaptação do romance de Dostoiévski que explora relações familiares e questões sociais na Rússia pré-revolucionária.
O Prêmio também reconheceu novos talentos: Caio Nery foi eleito Revelação em Musicais por "República Lee – Um Musical ao Som de Rita", que narra a vida de jovens moradores de uma república paulistana entre 1968 e 1969. Na categoria Melhor Dramaturgia Original, Davi Novaes venceu em Musicais com "Dom Casmurro – O Musical", e Michelle Ferreira levou o prêmio em Peça de Teatro com "A Última Entrevista".
