A cantora Simone é casada com a arquiteta Adriana JorgeReprodução/Instagram e Facebook

Publicado 16/10/2025 10:25

Rio - A cantora Simone, 75 anos, falou sobre a vida amorosa dela durante entrevista para Astrid Fontenelle no programa "Adoráveis Conselheiras", do GNT. Discreta quando o assunto é vida pessoal, ela revelou que é casada há oito anos com a melhor amiga e confidente.

"Sou casada há oito anos. A paixão foi crescendo, porque eu a conhecia há muitos anos. Era confidente, contava tudo para ela. Ela também me contava tudo da vida dela. E aí, de repente, foi acontecendo uma coisa bonita, linda, entre a gente", detalhou.

Simone contou que já existia uma amizade entre as duas e, quando segurou a mão dela: "Tudo em mim tremeu. Eu adoro, adoro estar apaixonada".

Apesar de não ter revelado o nome da amada, Simone é casada com a arquiteta baiana e diretora de arte Adriana Jorge, 57. Ela também é discreta e mantém o perfil nas redes sociais fechado.



Adriana costuma acompanhar Simone em apresentações e colabora nos bastidores da produção dos shows. A arquiteta é formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e construiu carreira em São Paulo, onde se especializou em restauração e trabalhou como diretora de arte e de cena.

'Me gosto mais'

Aos 75 anos, Simone contou que aprendeu a admirar sua beleza. "Me gosto mais. A pele não é a mesma, tem as pelanquinhas, mas tudo isso aqui tem história, gente, tudo isso tem vida. A gente envelhecer é maravilhoso", disse.