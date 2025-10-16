Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria’s SecretReprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria's Secret
Evento de moda aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15)
Anitta fala sobre encontro com rei Charles III na Inglaterra: 'Honra'
Cantora participou de conversa sobre preservação ambiental
Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre assalto: 'Estavam alucinados'
Veículo da musa fitness foi levado durante roubo na madrugada desta quinta-feira (16)
Lucas Lima, ex de Sandy, exibe café romântico e affair reage
Mina Winkel, ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex', vem sendo apontada como romance do músico há meses
Jesus Luz celebra feitura de santo e reflete sobre fé e autoconhecimento
Modelo compartilhou nas redes o processo de iniciação no Candomblé e destacou a importância da espiritualidade e da coragem de ser quem se é
Morre Ace Frehley, guitarrista e co-fundador da banda KISS, aos 74 anos
Músico, que estava hospitalizado desde o fim de setembro após sofrer uma queda em seu estúdio, é o primeiro integrante da banda a falecer
Klara Castanho rebate especulação de casamento ao surgir de vestido branco
Atriz comentou a confusão dos fãs com publicação feita nesta quinta-feira (16)
