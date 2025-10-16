Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria’s Secret - Reprodução / Instagram

Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria’s SecretReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 10:47

Rio - Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e mais personalidades brilharam no desfile da Victoria's Secret em Nova York, Estados Unidos, nesta quarta-feira (15). As "angels" [anjos, em português], como são chamadas as modelos da icônica marca de lingerie, surgiram deslumbrantes na passarela.

As modelos desfilaram usando sutiã, calcinha e as clássicas asas de anjo em tons de bronze, esbanjando talento, beleza e carisma. As veteranas, ainda, foram clicadas juntinhas nos bastidores vestindo roupão —com nome personalizado de cada uma —, e cabelos presos com grampos.

Modelitos pretos, vermelhos, rosas, brancos e pratas também fizeram parte da nova coleção da marca. O desfile, ainda, contou com shows da cantora norte-americana Madison Beer e do grupo de K-pop Twice.