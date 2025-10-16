Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria’s SecretReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e mais personalidades brilharam no desfile da Victoria's Secret em Nova York, Estados Unidos, nesta quarta-feira (15). As "angels" [anjos, em português], como são chamadas as modelos da icônica marca de lingerie, surgiram deslumbrantes na passarela.
fotogaleria
Alessandra Ambrosio e Adriana Lima brilham em desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio e Adriana Lima posam juntinhas nos bastidores do desfile da Victoria's Secret, em Nova York, nos Estados Unidos - Reprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio e Adriana Lima são clicadas nos bastidores do desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio brilha em desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Adriana Lima brilha em desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Gabi Moura estreia no desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Gigi Hadid no desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Barbie Ferreira no desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Candice Swanepoel no desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
Joan Smalls no desfile da Victoria's Secret - Reprodução / Instagram
As modelos desfilaram usando sutiã, calcinha e as clássicas asas de anjo em tons de bronze, esbanjando talento, beleza e carisma. As veteranas, ainda, foram clicadas juntinhas nos bastidores vestindo roupão —com nome personalizado de cada uma —, e cabelos presos com grampos.
A tiktoker brasileira Gabi Moura que fez a estreia dela no evento. Gigi Hadid, Barbie Ferreira, Jasmine Tookes, Joan Smalls e Candice Swanepoel também atravessaram a passarela com looks de tirar o fôlego.
Modelitos pretos, vermelhos, rosas, brancos e pratas também fizeram parte da nova coleção da marca. O desfile, ainda, contou com shows da cantora norte-americana Madison Beer e do grupo de K-pop Twice.