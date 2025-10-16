Fernanda Montenegro e Fernanda Torres e - Globo/Divulgacao

Rio - A atriz Fernanda Montenegro celebrou nesta quinta-feira (16) seu 96º aniversário em clima de afeto familiar. Em vídeo publicado no Instagram, a dama do teatro e da TV brasileira aparece sorridente ao lado dos filhos, Fernanda Torres e Claudio Torres, e dos netos. “Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando”, escreveu na legenda da publicação que encantou os fãs.

Nos comentários, celebridades e admiradores deixaram mensagens de carinho e admiração. A atriz Elizabeth Savalla foi uma das primeiras a se manifestar: "Querida, um lindo e feliz novo ano para você, eu a amo muito e todos os meus filhos — Thiago, Diogo, Cyro e Tadeu — também!!! Você sempre muito querida com eles", escreveu a intérprete de Cunegundes em Êta Mundo Bom!.

Letícisa Sabatella comentou: "Viva Maestra da amor ao Teatro e à Arte! Amo você junto com o coração dos brasileiros todos que te adoram. E amo detalhes tão particulares e tão inspiradores. Obrigada!".

"Vida longa a nossa Queen da Arte,Cultura e Dramaturgia... Gratidão por viver, conhecer, amar a Arte que transborda com sua simples presença grandiosa", disse uma seguidora.



Fernanda Torres e Virgínia Cavendish reagiram à publicação com emojis de coração, demonstrando o carinho e a admiração pela veterana.