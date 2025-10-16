Virginia e Maria Flor com a pergunta do internautaReprodução/Instagram

Rio - Virginia Fonseca, 26 anos, mostrou aos seguidores, nesta quarta-feira (15), a reação das filhas sobre o desempenho dela como rainha de bateria da Grande Rio. Os fãs da influenciadora digital perguntaram nas redes sociais o que Maria Alice, 4, e Maria Flor, 2, acharam do samba no pé da mãe.
"Lindo! Eu amo a mamãe", responderam as meninas. As filhas de Virginia puderam conhecer a quadra da agremiação de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, neste domingo. Na ocasião, a escola de samba comemorou o dia das crianças. 
Virginia assumiu o reinado da Grande Rio em setembro deste ano. Na ocasião, a influenciadora digital foi criticada na primeira aparição na quadra da agremiação. Ela foi coroada após a saída de Paolla Oliveira, que precisou se afastar do posto por motivos familiares. 